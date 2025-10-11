Abel faz série de mudanças e promove ataque inédito no Palmeiras
Palmeiras x Juventude se enfrentam logo mais, às 19h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão
O técnico Abel Ferreira precisou mexer em quase todos os setores do Palmeiras que vai a campo enfrentar o Juventude, às 19h (de Brasília) deste sábado (11), no Allianz Parque, em partida atrasada válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em razão da Data Fifa, além de desfalques por lesões ou suspensão, o treinador praticamente reformulou a equipe.
O setor com mais desfalques é justamente o ataque, que neste final de semana conta apenas com dois jogadores de ofício: Bruno Rodrigues e Luighi. Com isso, a comissão técnica optou por escalar Bruno Rodrigues pela primeira vez entre os titulares.
Com a ausência de Gustavo Gómez, suspenso e com a Seleção Paraguaia, Bruno Fuchs e Micael assumiram a vaga para atuar ao lado de Murilo, ou seja, com três zagueiros, enquanto as laterais permanecem com Piquerez e Giay. No meio-campo, a baixa de volantes também é grande e, com isso, Abel optou por manter Andreas Pereira recuado, com Felipe Anderson e Mauricio completando o setor.
Escalação do Palmeiras
Weverton, Micael, Bruno Fuchs, Murilo; Giay, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio e Piquerez; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues.
Veja a lista de desfalques do Palmeiras contra o Juventude:
- Vitor Roque (suspenso)
- Emiliano Martínez (convocado pelo Uruguai)
- Facundo Torres (convocado pelo Uruguai)
- Gustavo Gómez (convocado pelo Paraguai)
- Flaco López (convocado pela Argentina)
- Aníbal Moreno (convocado pela Argentina)
- Paulinho (lesionado)
- Lucas Evangelista (lesionado)
- Khellven (lesionado)
- Ramón Sosa (lesionado)
