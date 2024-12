Adriano Imperador: veja os times que jogou em sua carreira

Adriano Imperador, aos 42 anos, irá se despedir dos gramados. O atacante receberá ex-colegas de equipe da Inter de Milão e fará um amistoso contra lendas do Flamengo. O evento será no Maracanã, às 17h (de Brasília), no domingo (15). Mas, além do clube carioca, em quais outros times ele jogou na carreira? O Lance! mostra para você.

Revelado pelo Flamengo em 2000, Adriano Imperador saiu do Brasil em 2001, quando foi negociado para a Inter de Milão. No futebol italiano, acumulou passagens por Fiorentina (2002), Parma (2002-2004) e Roma (2010 e 2011), além, claro, da Velho Senhora (2004-2009). Ainda fora do Brasil, teve um breve período pelo Miami United.

Já no Brasil, o Imperador vestiu as camisas de São Paulo (2008), Corinthians (2011 e 2012), Athletico (2014), além do Flamengo (2009 e 2010).

Veja os números detalhados de Adriano por cada clube

Clube Jogos Gols Flamengo 92 45 Inter de Milão 177 74 Fiorentina 15 6 Parma 45 26 São Paulo 28 17 Roma 8 0 Corinthians 7 2 Athletico 4 1 Miami United 1 1

* Números do site "O Gol"