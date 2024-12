Falta pouco para a despedida de Adriano dos gramados. O atacante receberá ex-companheiros de Inter de Milão e lendas do Flamengo para um amistoso no Maracanã, às 17h (de Brasília), no domingo (15). Às vésperas do evento, Imperador revelou estar ansioso para o reencontro com os torcedores rubro-negros.

continua após a publicidade

➡️ Despedida de Adriano: como comprar ingressos para assistir ao jogo

- Falta pouco, meu Deus! É até difícil falar o que estou sentindo. Minha vida toda é guiada pelo futebol e, agora, estou fazendo oficialmente minha despedida. Sou meio chorão e espero conseguir me segurar no dia. Só tenho a agradecer mais uma vez a todos os amigos que confirmaram presença neste evento. Cada um deles teve uma importância única na minha carreira. Sem falar que vou reencontrar a Nação novamente no Maracanã. A ficha ainda não caiu - disse Adriano.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Nomes confirmados para a despedida de Adriano Imperador

Aos poucos, Adriano vem divulgando os nomes para o evento. Alguns deles são Romário, Ronaldo e Vagner Love. O ex-jogador, no entanto, confirmou outros convidados.

continua após a publicidade

Pelo lado rubro-negro, que terá Zico como treinador, estarão: Romário, Petkovic, Vagner Love, Aloísio Chulapa, Júlio César, Juan (zagueiro), Ronaldo Angelim, Edílson, Léo Moura, Emerson Sheik, Djalminha, Zé Roberto, Beto, Athirson, Toró, Reinaldo, Hugo, Marcelo Leite, Diego Ribas e Pedro.

Já na equipe com as cores do time italiano: Ronaldo Fenômeno, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Dida, Aldair, Lucas Leiva, César, Gilberto, Zé Elias, Fábio Simplício, Ruy, Ibson, Fábio Júnior e Hernanes. Zinho estará na comissão técnica.

continua após a publicidade