Com pênalti, VAR e expulsão, Internacional vence a Chapecoense pelo Brasileirão
Colorado controlou o jogo do início ao fim
O Internacional venceu a Chapecoense por 2 a 0 neste domingo (22), no Beira-Rio, pela oitava rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Mercado e Alan Patrick, de pênalti, após revisão do VAR.
Como foi o jogo?
Internacional foi superior no primeiro tempo, controlando a posse e pressionando a Chapecoense no campo de defesa. A equipe gaúcha criou as melhores chances, principalmente em jogadas de bola parada, mas encontrou dificuldades na finalização. A Chape respondeu em bolas aéreas, com Bolasie e Eduardo Doma, mas sem levar grande perigo. O domínio colorado se transformou em vantagem ainda na etapa inicial, quando o Inter conseguiu abrir o placar após jogada trabalhada no ataque, levando o controle do jogo para o intervalo. Vitinho recebeu na área e ajeitou para Mercado, que empurrou para o fundo das redes.
No segundo tempo, o cenário foi definido logo nos primeiros minutos. Borré perdeu uma chance clara cara a cara, mas, na sequência, sofreu pênalti após revisão do VAR por falta de Bruno Leonardo. Na cobrança, Alan Patrick deslocou o goleiro e ampliou o placar para o Internacional, consolidando a vantagem no início da etapa final.
Com o resultado favorável, o Inter passou a controlar o ritmo, enquanto a Chapecoense tentou reagir, principalmente em bolas levantadas na área e chutes de média distância, sem sucesso. O time gaúcho ainda levou perigo em contra-ataques, como no cruzamento de Bernabei para Alerrandro, que finalizou para fora.
Na reta final, a Chapecoense ficou com um a menos após a expulsão de Everton, por falta dura em Thiago Maia, o que dificultou qualquer tentativa de reação. Com isso, o Internacional administrou o resultado até o fim e confirmou a vitória, construída com superioridade e eficiência nos momentos decisivos.
O que vem por aí para Internacional e Chapecoense?
Com o resultado, o Colorado assume a décima segunda colocação da competição, com oito pontos conquistados. A chape fica na décima quinta posição, estacionada nos sete pontos. O time catarinense tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro.
Agora, os times ficam sem compromissos imediatos por conta da pausa para a Data Fifa. O Internacional volta a jogar apenas no dia primeiro de abril, contra o São Paulo, às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, no Beira-Rio. Enquanto a Chapecoense volta a campo no dia dois de abril, contra o Corinthians, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, também pelo Brasileirão.
