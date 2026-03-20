Internacional x Chapecoense: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela oitava rodada da competição nacional
Internacional e Chapecoense se enfrentam neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere
Relacionadas
Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Onde Assistir20/03/2026
Athletico-PR x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Onde Assistir20/03/2026
Bragantino x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Onde Assistir20/03/2026
Ficha do jogo
O duelo marca um confronto direto contra o rebaixamento. O Internacional entra em campo buscando embalar após finalmente conquistar sua primeira vitória no Brasileirão (2 a 1 contra o Santos). Ainda na zona da degola, no 17º lugar com 5 pontos, o Colorado do técnico Paulo Pezzolano aposta nas mudanças que surtiram efeito na última rodada e nos retornos de Alan Patrick e Paulinho para espantar de vez a má fase.
A Chapecoense, por sua vez, vive um momento de alerta. Após vencer na estreia, a equipe catarinense acumula cinco tropeços consecutivos, vindo de um empate sem gols contra o Corinthians. Com 7 pontos e na 14ª colocação, o time comandado por Gilmar Dal Pozzo precisa pontuar fora de casa para não ser ultrapassado pelo próprio Inter e afastar a pressão que já ronda o treinador. O Verdão não vence o Colorado desde 2019.
Tudo sobre o jogo entre Internacional x Chapecoense (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Internacional 🆚 Chapecoense
8ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ).
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO).
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Gabriel Mercado (Victor Gabriel) e Matheus Bahia; Rodrigo Villagra, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré (Alerrandro).
🟢⚪ Chapecoense (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; João Vitor, Camilo, Rafael Carvalheira (Rafael) e Giovanni Augusto; Marcinho e Bolasie.
➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
