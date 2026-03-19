Seleção colombiana tem cinco convocados que atuam no Brasil
Ao todo cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados
O técnico Néstor Lorenzo anunciou nesta quinta-feira (19) a lista de convocados da seleção colombiana para a Data Fifa de março. A equipe enfrentará a Croácia no dia 26 e, na sequência, encara a França no dia 29, em dois amistosos de alto nível.
A convocação chama atenção pela forte presença de jogadores que atuam no futebol brasileiro. Foram chamados Jhon Arias (Palmeiras), Johan Carbonero e Rafael Santos Borré (Internacional), Andrés Gómez (Vasco da Gama) e Jorge Carrascal (Flamengo).
Os amistosos serão os últimos compromissos da Colômbia antes da convocação final para a Copa do Mundo FIFA de 2026, aumentando a importância dos testes feitos por Lorenzo.
Convocação da Colômbia
🧤 Goleiros
- Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
- Camilo Vargas – Atlas (MEX)
- David Ospina – Atlético Nacional
🛡️ Defensores
- Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
- Davinson Sánchez – Galatasaray (TUR)
- Déiver Machado – Nantes (FRA)
- Jhon Lucumí – Bologna (ITA)
- Johan Mojica – Mallorca (ESP)
- Juan David Cabal – Juventus (ITA)
- Santiago Arias – Independiente (ARG)
- Yerson Mosquera – Wolverhampton (ENG)
🎯 Meias
- Gustavo Puerta – Racing Santander (ESP)
- James Rodríguez – Minnesota United (USA)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
- Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
- Johan Carbonero – Internacional (BRA)
- Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Richard Ríos – Benfica (POR)
⚽ Atacantes
- Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
- Jhon Córdoba – Krasnodar (RUS)
- Luis Díaz – Bayern de Munique (GER)
- Luis Suárez – Sporting (POR)
- Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)
