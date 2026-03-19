Futebol Internacional

Seleção colombiana tem cinco convocados que atuam no Brasil

Ao todo cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
21:33
Convocação da seleção da Colômbia (Foto: Divulgação)
imagem cameraConvocação da seleção da Colômbia (Foto: Divulgação)
O técnico Néstor Lorenzo anunciou nesta quinta-feira (19) a lista de convocados da seleção colombiana para a Data Fifa de março. A equipe enfrentará a Croácia no dia 26 e, na sequência, encara a França no dia 29, em dois amistosos de alto nível.

A convocação chama atenção pela forte presença de jogadores que atuam no futebol brasileiro. Foram chamados Jhon Arias (Palmeiras), Johan Carbonero e Rafael Santos Borré (Internacional), Andrés Gómez (Vasco da Gama) e Jorge Carrascal (Flamengo).

Os amistosos serão os últimos compromissos da Colômbia antes da convocação final para a Copa do Mundo FIFA de 2026, aumentando a importância dos testes feitos por Lorenzo.

Jhon Arias comemorando gol do Palmeiras (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Jhon Arias comemorando gol do Palmeiras (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Convocação da Colômbia

🧤 Goleiros

  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas – Atlas (MEX)
  • David Ospina – Atlético Nacional

🛡️ Defensores

  1. Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
  2. Davinson Sánchez – Galatasaray (TUR)
  3. Déiver Machado – Nantes (FRA)
  4. Jhon Lucumí – Bologna (ITA)
  5. Johan Mojica – Mallorca (ESP)
  6. Juan David Cabal – Juventus (ITA)
  7. Santiago Arias – Independiente (ARG)
  8. Yerson Mosquera – Wolverhampton (ENG)

🎯 Meias

  • Gustavo Puerta – Racing Santander (ESP)
  • James Rodríguez – Minnesota United (USA)
  • Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
  • Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  • Johan Carbonero – Internacional (BRA)
  • Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  • Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  • Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  • Richard Ríos – Benfica (POR)

⚽ Atacantes

  • Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  • Jhon Córdoba – Krasnodar (RUS)
  • Luis Díaz – Bayern de Munique (GER)
  • Luis Suárez – Sporting (POR)
  • Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

