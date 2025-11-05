Comentarista da Globo discorda de pênalti marcado em São Paulo x Flamengo

O Flamengo teve um pênalti polêmico marcado no confronto contra o São Paulo, nesta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. O caso aconteceu em um momento crucial da partida, e para o comentarista Paulo César Vasconcellos, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima cometeu um erro de julgamento no lance.

O lance aconteceu aos quatro minutos. Na ocasião, o São Paulo já vencia o confronto por 1 a 0, com gol marcado por Luciano no início da partida. Foi então, que em uma jogada rápida da equipe de Filipe Luís, Arrascaeta recebeu uma bola enfiada na área tricolor.

Ao dominar a bola, o uruguaio foi ao chão depois de um contato com o meia Pablo Maia. O jogador do São Paulo deu um encontrão no adversário pelas costas. Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não hesitou ao marcar a penalidade.

Na transmissão da partida, pela Globo, o comentarista Paulo César Vasconcellos discordou da marcação da arbitragem. Para ele, a jogada entre Arrascaeta e Pablo Maia não teve nenhuma irregularidade.

- Para mim, não está caracterizado pênalti. O campo tem que ser soberano, há um discritério envolvendo arbitragem no Brasil. Isso é um dos males da arbitragem no Brasil. Eu sou pela autonomia do árbitro, mas no meu modo de ver, não é carga suficiente para marcação de pênalti - disse PC Vasconcellos.