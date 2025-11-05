Lambança de jogadores do Flamengo viraliza contra o São Paulo: 'Trapalhões'

Disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo saiu atrás no placar contra o São Paulo, logo aos três minutos da primeira etapa, nesta quarta-feira (5). Após uma verdadeira lambança da defesa rubro-negra, o atacante Luciano pegou a sobra e abriu o placar na Vila Belmiro. Nas redes sociais, os torcedores repercutiram o lance.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Logo aos três minutos de jogo, Alex Sandro tentou afastar a bola, mas acabou furando na direção de Gonzalo Tapia. O chileno cruzou para dentro da área e Erick Pulgar acabou afastando mal a bola. Na sobra, Luciano chegou batendo de primeira e estufou a rede do goleiro Rossi.

Após o lance, os torcedores rubro-negros criticaram a sequência da defesa. Nas redes sociais, os internautas descreveram o lance como uma verdadeira lambança dos jogadores do Flamengo. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Dois minutos depois, o meia Arrascaeta empatou a partida cobrando pênalti. Com o resultado de momento, o Flamengo segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 65 pontos do Palmeiras. Já o Tricolor segue na 8ª colocação, com 45 pontos somados.