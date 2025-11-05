menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Pênalti? PC Oliveira bate martelo em polêmica de São Paulo x Flamengo

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
22:34
PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem no Brasileirão (Foto: Reprodução: Sportv)
imagem cameraPC Oliveira avalia polêmica em São Paulo x Flamengo (Foto: Reprodução: Sportv)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O primeiro tempo do confronto entre São Paulo e Flamengo, desta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão, teve um pênalti polêmico à favor do Rubro-Negro. Apesar das repercussões do lance, o especialista Paulo César de Oliveira, dos canais Globo, concordou com a decisão do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O lance aconteceu aos quatro minutos. Na ocasião, o São Paulo já vencia o confronto por 1 a 0, com gol marcado por Luciano no início da partida. Foi então, que em uma jogada rápida da equipe de Filipe Luís, Arrascaeta recebeu uma bola enfiada na área tricolor.

Ao dominar a bola, o uruguaio foi ao chão depois de um contato com o meia Pablo Maia. O jogador do São Paulo deu um encontrão no adversário pelas costas. Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não hesitou ao marcar a penalidade.

continua após a publicidade

Na transmissão da partida, pela Globo, o especialista Paulo César de Oliveira concordou com a decisão. O narrador Luis Roberto foi o responsável por revelar a opinião do ex-árbitro.

- Paulo César de Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, entende que o tranco do Pablo Maia foi nas costas. Portanto, pênalti, na opinião do PC - disse Luis Roberto.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias