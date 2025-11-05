Pênalti? PC Oliveira bate martelo em polêmica de São Paulo x Flamengo

O primeiro tempo do confronto entre São Paulo e Flamengo, desta quarta-feira (5), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão, teve um pênalti polêmico à favor do Rubro-Negro. Apesar das repercussões do lance, o especialista Paulo César de Oliveira, dos canais Globo, concordou com a decisão do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

O lance aconteceu aos quatro minutos. Na ocasião, o São Paulo já vencia o confronto por 1 a 0, com gol marcado por Luciano no início da partida. Foi então, que em uma jogada rápida da equipe de Filipe Luís, Arrascaeta recebeu uma bola enfiada na área tricolor.

Ao dominar a bola, o uruguaio foi ao chão depois de um contato com o meia Pablo Maia. O jogador do São Paulo deu um encontrão no adversário pelas costas. Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não hesitou ao marcar a penalidade.

Na transmissão da partida, pela Globo, o especialista Paulo César de Oliveira concordou com a decisão. O narrador Luis Roberto foi o responsável por revelar a opinião do ex-árbitro.

- Paulo César de Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, entende que o tranco do Pablo Maia foi nas costas. Portanto, pênalti, na opinião do PC - disse Luis Roberto.