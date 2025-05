O atacante Robinho Jr, filho de Robinho, marcou um belo gol na vitória por 3 a 0 do Santos sobre o Grêmio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida foi disputada no CT Rei Pelé, onde Neymar esteve presente nas arquibancadas para acompanhar o jogo.

O gol do jovem atacante saiu nos acréscimos do segundo tempo. Robinho Jr recebeu pela ponta direita, partiu para cima da marcação com uma pedalada dentro da área e finalizou com precisão no canto inferior esquerdo, sem chances para o goleiro adversário.

Veja o gol abaixo:

Pelas redes sociais, Neymar postou a foto de Robinho Jr e deixou um comentário exaltando o garoto.

- Robinho Jr, esse eu vi de camarote. Golaço. Parabéns” - disse Neymar.

Neymar esteve ao lado do filho de Robinho em jogos do Santos (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance)

Neymar e Robinho Jr no Santos

Neymar tem desempenhado um papel importante no processo de reconstrução do Santos. Ídolo do clube, o atacante de 33 anos é peça-chave na integração entre as categorias de base e o elenco profissional.

No início da temporada, sob o comando do técnico Pedro Caixinha, alguns jovens talentos foram incluídos nas concentrações do time principal, ganhando experiência ao lado dos mais experientes.

Juninho foi "adotado" por Neymar, que, em seu retorno à Baixada Santista, afirmou que pretende cuidar do jovem como forma de retribuir o apoio recebido de Robinho no início da carreira.

O garoto foi relacionado pela primeira vez para o elenco principal na partida contra o Novorizontino, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Na mesma ocasião, Neymar foi titular pela primeira vez desde seu retorno ao clube.