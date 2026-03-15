Jorginho usa a faixa de capitão do Flamengo pela primeira vez: 'Honra enorme'

A vitória do Flamengo por 3 a 0 diante do Botafogo marcou a primeira vez que Jorginho usou a braçadeira de capitão do time carioca. Em suas redes sociais, o meio-campista destacou esse momento e comentou o quanto se sente honrado por receber essa "responsabilidade".

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- Uma honra enorme vestir essa camisa e, pela primeira vez, usar a braçadeira de capitão. Mais 3 pontos na conta. Vamos juntos, Nação - publicou Jorginho.

Sem Arrascaeta e Bruno Henrique, os capitães do Flamengo, que não entraram em campo no Estádio Nilton Santos, Léo Pereira foi o escolhido para começar o jogo com a braçadeira. Quando o defensor foi substituído, aos 20 minutos do segundo tempo, ele passou a faixa para Jorginho, que a usou até os 41', quando saiu para o lugar de Luiz Araújo.

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Apesar de essa ter sido a primeira vez de Jorginho como capitão do Flamengo, o meia ítalo-brasileiro adota uma postura de liderança desde a sua chegada ao clube, no meio do ano passado. Além da qualidade com a bola nos pés, ele conta com grande influência no elenco, sendo uma das referências, principalmente, para os jogadores mais jovens.

Jorginho em Botafogo x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Números de Jorginho com a camisa do Flamengo

Jogos - 38

Vitórias - 22

Empates - 7

Derrotas - 9

Gols - 6

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