Palmeiras x Santos: quem é melhor por posição? Vote e faça o seu cara a cara!

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado (2), às 18h30, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um clássico que coloca frente a frente equipes em momentos bem distintos na temporada. De um lado, o líder embalado; do outro, um time pressionado na parte de baixo da tabela.

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Com elencos de características diferentes, o duelo também rende um interessante "cara a cara" posição por posição. Em tarde de grande clássico, qual tem o melhor elenco? Jogue e dê sua opinião no cara a cara abaixo.

Como chegam os times?

A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 32 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 26 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols.

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No último compromisso, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Paraguai, resultado que fez a equipe perder a liderança do Grupo F para o Sporting Cristal.

O Santos ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, mesma pontuação de Atlético-MG e Internacional, 15º e 16º colocados, respectivamente. A campanha soma três vitórias em 14 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas.

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As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0, em janeiro, com gol de Allianz. O duelo foi disputado na Arena Barueri.

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Allan comemora gol do Palmeiras sobre o Santos, pelo Campeonato Paulista; veja detalhes de onde assistir ao confronto (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Neymar dificilmente será utilizado como titular no clássico devido ao gramado sintético do Allianz Parque. O camisa 10, no entanto, não está descartado como opção no banco de reservas.

As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0, em janeiro, com gol de Allianz. O duelo foi disputado na Arena Barueri.

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