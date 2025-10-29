Saiba quanto o São Paulo pode lucrar com venda de Rodrigo Nestor ao Bahia

A venda de Rodrigo Nestor ao Bahia está pendente por poucos detalhes pela parte do São Paulo. Emprestado, o time de Rogério Ceni já havia sinalizado que tinha interesse em manter o meia, como apurou o Lance!.

Ao que tudo indica, a compra pode render cerca de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões na cotação atual). No empréstimo, o Bahia desembolsou um valor de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões na época). Além disso, a equipe também pagava os salários de Nestor.

Existia uma cláusula fixada de compra que rondava os 4,5 milhões de euros (R$ 28,1 milhões, na cotação atual). Isso envolvia o meia bater uma meta de 25 jogos disputados com, pelo menos, 45 minutos. Até agora, foram 22 nesta condição, mas o Bahia tinha em mente que iria tentar manter Rodrigo Nestor independente da meta. O São Paulo também não iria se opor.

Nestor em ação na Arena Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

São Paulo tinha dívida com o Grupo City

O São Paulo tinha uma dívida a ser acertada com o Grupo City. Envolvendo o zagueiro Nahuel Ferraresi, o Tricolor fechou a compra do defensor por 4,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões) e parcelou em três anos.

O acerto pela transferência deve girar em torno dos 3,8 milhões de euros (R$ 23,7 milhões na cotação). Desse total, uma parte será abatida na dívida por Ferraresi. Com isso, o Bahia paga esses 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões). A negociação ainda não foi oficializada, mas deve acontecer em breve.

Rodrigo Nestor se tornou uma peça de confiança de Rogério Ceni no Bahia. Ídolo do São Paulo e herói do título da Copa do Brasil de 2023, se adaptou rapidamente na equipe nordestina.

Inclusive, está próximo de garantir a artilharia do time na temporada. Com a camisa do Esquadrão, são quatro gols, só está atrás de Willian José (seis) e Luciano Juba (cinco).