O Bahia voltou aos trabalhos na tarde desta última terça-feira depois da derrota para o São Paulo. Mas a maior preocupação do torcedor e do próprio elenco não era necessariamente o próximo jogo contra o Bragantino, e sim a situação do lesionados no time. Por isso, o Tricolor atualizou o quadro dos cinco atletas que estavam ou estão sem condições de jogo.

A começar pelas últimas baixas do Bahia, Sanabria foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo na partida contra o São Paulo depois de sentir muitas dores em uma disputa por espaço. Ele foi prontamente retirado de maca e passou por avaliações já no CT Evaristo de Macedo. De acordo com o clube, o atacante sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterio do joelho esquerdo. Ainda não há previsão de retorno.

Cinco minutos depois da lesão de Sanabria, Gilberto também deixou o gramado do Morumbis de maca, para desespero do técnico Rogério Ceni. Neste caso, o lateral-direito foi diagnosticado com estiramento muscular na posterior da coxa direita.

As boas notícias para o Bahia

Apesar das baixas, a reapresentação do Bahia também teve notícias boas. A primeira delas foi o retorno pleno do atacante Erick Pulga, que se recuperou de lesão muscular e participou de toda a atividade com o restante do grupo.

Quem também voltou aos gramados foi o meia Everton Ribeiro, que ainda se recupera de cirurgia depois de ser diagnosticado com câncer na tireoide. O camisa 10 do Bahia treinou de forma parcial com o elenco. Já Caio Alexandre segue em trabalhos de transição.

Diante desse cenário no departamento médico, o único que deve estar à disposiçao de Ceni para enfrentar o Bragantino às 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, é o atacante Erick Pulga.