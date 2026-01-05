menu hamburguer
Com futuro incerto, Mastriani treina com time de aspirantes do Athletico

Atacante de 32 anos pode ser aproveitado pelo Furacão no estadual

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 05/01/2026
06:40
Mastriani Athletico Cascavel Paranaense 2025
imagem cameraMastriani em Athletico x FC Cascavel, pelo Campeonato Paranaense 2025. Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press
De volta após empréstimo ao Botafogo, o atacante Mastriani pode ser aproveitado pelo Athletico no Campeonato Paranaense de 2026. Com futuro incerto, o jogador de 32 anos foi integrado ao time de aspirantes.

Mastriani se reapresentou no CT do Caju na sexta-feira (2) com o elenco principal, mas passou a treinar com o grupo comandado pelo técnico João Correia. O Furacão jogará o estadual com um time sub-20, reforçado por seis atletas do profissional.

Mastriani, contudo, não entra em campo desde a 33ª rodada da Série A, em 9 de novembro, quando atuou no final da partida do Fogão diante do Vitória. Em 2025, pelo Botafogo, Mastriani disputou 17 partidas e marcou apenas um gol.

Assim, ele aprimorará a parte física antes de ficar à disposição da comissão. O Athletico estreia no Paranaense contra o Andraus na quinta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

Mastriani no Athletico

Contratado por R$ 10 milhões, junto ao América-MG, Mastriani tem 16 gols e cinco assistências em 54 partidas. Ele esteve no elenco que caiu para a Série B em 2024 e foi emprestado ao Botafogo após dois jogos no Paranaense do ano passado.

O atacante tem contrato com o Furacão até o fim de 2026.

