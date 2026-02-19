Garro detona gramado da Arena da Baixada após vitória do Corinthians: 'Atenta contra nosso corpo'

O Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (19), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto teve o protagonismo de Rodrigo Garro, camisa 8 da equipe, autor de um belo gol.

Em entrevista após o jogo, o jogador criticou o gramado da Arena da Baixada e celebrou a vitória e os três pontos na competição.

— Nessa caminhada temos falado de conseguir as coisas aqui. O Brasileirão não é pouca coisa, fico feliz. Infelizmente, temos que jogar nesse gramado, para o corpo do desportista fica difícil. O gramado atenta contra o nosso corpo. Fico feliz de ajudar o time a vencer, vitória importante para a nossa caminhada — disse Garro em entrevista à Record.

— Quero agradecer a Deus e à minha família, me ajudando diariamente. Quero agradecer a eles. Daqui para frente, é continuar e ajudar o time. Fico feliz por isso — seguiu.

Garro também comentou sobre os desfalques que o Corinthians teve na partida. Contra o Athletico-PR, por exemplo, o Timão não contou com Breno Bidon, Kaio César e Yuri Alberto.

— Temos tido desfalques, mas temos um time e um grupo bom. Passamos por coisas difíceis, mas suportamos e ficamos juntos. O mais importante é o grupo, além de tudo o escudo que a gente representa, que é muito grande — relatou.

Rodrigo Garro foi o protagonista do jogo (Foto: Luis Garcia/ Agif/Gazeta Press)

Corinthians no Brasileirão e sequência na temporada

Com o resultado, o Corinthians subiu para a quinta colocação, com seis pontos em três partidas, sendo duas vitórias e uma derrota. A equipe marcou quatro gols e sofreu dois, alcançando saldo positivo de dois e aproveitamento de 66%.

Agora, o Timão volta suas atenções ao Campeonato Paulista, no duelo contra a Portuguesa, que acontece no domingo (22), no Estádio do Canindé, pelas quartas de final da competição.

