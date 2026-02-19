Jogador do Cruzeiro detalha reação do elenco a erro de Gabigol e revela bastidor que gerou incômodo

Mesmo com a mudança de temporada, o pênalti perdido por Gabigol na semifinal da Copa do Brasil ainda é tema de entrevistas de jogadores do Cruzeiro. Perguntado sobre a partida, o volante Lucas Silva revelou bastidores da reação do elenco ao erro do atacante.

– Foi um grande jogo, bonito de assistir. No primeiro jogo, como foi, derrota, no segundo com a nossa performance. Saímos orgulhosos com nossa performance. Aí é detalhe. O Gabigol não teve felicidade. Quando fui bater, pensei que se fizesse, com ele, a gente estaria na final. Mas ele não teve felicidade, não saiu um bom pênalti. O que ficamos nos perguntando era por que ele bateu daquele jeito. Ele batia bem, os goleiros passavam apertado. No vestiário ficou um clima de velório, ele ficou chateado. Mas não teve esporro nele – revelou em entrevista ao HG Play.

Além disso, Lucas Silva também revelou a única questão que incomodou os jogadores do Cruzeiro após a partida contra o Corinthians.

– Chateou um pouco (ter ficado em São Paulo). O combinado era ir e voltar todo mundo junto, independentemente do resultado. Isso eu confesso que nos incomodou, ter saído direto do vestiário. Mas não teve briga, atrito, nada. Só nos perguntamos por que ele bateu daquele jeito. E também faz parte – relembrou.

Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Pedido de Lucas Silva à torcida do Cruzeiro

Na mesma entrevista, Lucas Silva fez um pedido à torcida do Cruzeiro e ainda revelou que o elenco teve uma reunião com o técnico Tite.

– Quero fazer um pedido à Nação Celeste. Colocamos como meta os três últimos jogos, Betim, América e URT. Só pensávamos em vitória e classificar em primeiro geral. Conversamos, tivemos uma reunião com o Tite, só os jogadores – revelou.

– Ele gosta mais de posse, mas não mudou tanto a formação, as características. Alguns jogadores mudaram de posição. Cada jogador tem a sua característica principal, mas temos nosso entrosamento. Os treinamentos são muito parecidos com os que a gente vinha tendo. Uma coisa é treinar e outra é ganhar entrosamento no jogo – disse Lucas Silva.

