Filipe Luís critica Flamengo e analisa derrota para o Lanús: 'Justa'

LANÚS (ARG) — Técnico do Flamengo, Filipe Luís avaliou a atuação da equipe na derrota por 1 a 0 para o Lanús nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Em entrevista coletiva após a partida na Argentina, o comandante rubro-negro afirmou que o resultado foi justo e o time carioca pouco conseguiu rodar a bola.

continua após a publicidade

➡️ Gol perdido em Lanús x Flamengo causa revolta: 'Não pode'

— Eles foram superiores, competiram melhor, era claro como queriam jogar, souberam jogar muito bem como queriam, que era incomodar com a bola. Na hora de jogar, conseguiram defender bem, não conseguimos circular a bola quase nunca, não tivemos profundidade. Vitória justa, agora temos que reverter isso na nossa casa — disse.

O Flamengo não conseguiu ser eficiente e finalizou no gol apenas uma vez durante toda a partida. Questionado sobre a baixa produção, Filipe Luís admitiu o desempenho ruim e relacionou isso ao meio-campo congestionado.

continua após a publicidade

— Com a bola, realmente não fomos bem. O campo estava seco, exigia muito jogo por dentro, havia vários detalhes que dificultaram. Os jogadores não se sentiram confortáveis com a bola no pé, e também é preciso dar mérito ao adversário. Como eu falei, os fundamentos coordenados de ataque não funcionaram, justamente porque nunca estivemos confortáveis na partida — analisou o técnico em reposta ao Lance!.

— Também faltou profundidade na nossa equipe. Isso fez com que os jogadores perdessem mais bolas, porque o meio estava muito congestionado para jogar. Mesmo colocando mais um jogador por dentro, que foi o Carrascal, não conseguimos gerar superioridade. Com isso, os jogadores foram perdendo confiança ao longo da partida, o que nos levou a sofrer mais do que deveríamos. Agora é tentar ajustar o máximo possível, mas também entender o contexto do jogo de hoje. Nunca é fácil jogar na Argentina, nunca foi. Ainda assim, o torcedor tem razão: a atuação não foi a nossa — completou.

continua após a publicidade

Técnico do Flamengo, Filipe Luís orienta time durante duelo com o Lanús pela Recopa Sul-Americana (Foto: Juan Mabromata / AFP)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Outras respostas de Filipe Luís após Lanús x Flamengo

Escalação sem centroavante

— Hoje, basicamente dado o momento físico que vivemos, tentei equilibrar o máximo possível o físico, porque eu sabia que seria difícil, da mesma forma que foi contra o Vitória, conseguiram afogar bastante no nosso campo. Sabendo que no segundo tempo poderia fazer uma mistura de jogadores para equilibrar com a entrada do Pedro e do Arrasca, mas continuamos faltando o que é essencial para desbloquear um jogo assim, que é profundidade. Jogaram confortáveis, sempre pressionando e saltando na viagem da bola. Temos que melhorar urgentemente.

Confiança dos jogadores

— A confiança, o jogador vai adquirindo no decorrer do jogo, com um plano claro que ele vai vendo que funciona. Quando as coisas não funcionam, ele vai errando, tomando decisões que não são as melhores, e o time inteiro vai sentindo isso. Está acontecendo nesse momento específico, hoje aconteceu. A partir do momento em que o time se encontrar, começar a se sentir melhor com as jogadas mais coordenadas e principalmente corrigir esses erros de ataque, aí passarão a ter mais confiança com bola. Sem bola, o adversário fez sofrer com volume. Isso incomodou muito nossa equipe porque fez a gente defender dentro da área em vez de jogar no campo deles.

Atuação do Paquetá

— O que falta ao Paquetá é o que falta à equipe também. Se em níveis coletivos estivermos bem, ele também vai jogar melhor. Ele vai crescer. Contra o Botafogo, ele foi o melhor da partida porque a equipe foi bem e ele foi potencializado. Um jogador não joga sozinho e depende de toda a equipe para que ele cresça.

Lanús pode dificultar no Maracanã?

— Eu já conheço muito bem o treinador. Como jogador, joguei várias vezes contra ele, sei como é bom. E, obviamente, a equipe em que ele trabalhe sempre vai complicar qualquer rival, porque ele sabe muito bem trabalhar e preparar as partidas. Nunca é fácil competir contra equipes argentinas, que dão tudo dentro de campo. Não tenho nenhuma dúvida que vai ser complicado, mas acredito que podemos reverter na volta, estou totalmente convencido disso. E vou transmitir isso aos jogadores.

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Precisa contratar outro centroavante?

— Montagem de elenco é sempre com o Boto, com o diretor de futebol, que é quem faz e planeja a montagem. Eu, claro, participo. Acredito que, sim, podem jogar Pedro e Arrasca juntos. Poderiam ter jogado juntos, mas acredito que não estejam na melhor forma física para jogarem um jogo físico como eu esperava que fosse hoje. Por isso, optei por essa variação no sistema e, com as trocas, tentar ajustar com a entrada do Pedro. Claro, o jogo não foi como esperávamos, então vão existir justas críticas pela minha escolha, mas escolhi pensando no que era melhor para a nossa equipe.

Pressão alta

— Cada jogo é diferente. Vão existir jogos em que vamos estar mais na área do adversário, outros vão ser mais abertos. Vai depender do tipo de pressão que o adversário faz na gente. Os espaços são os que o adversário deixa. Eu não posso pedir que ele jogue de uma forma para que meu time consiga encaixar nisso. Eu sempre tenho que adaptar segundo o que eu acredito que serão os jogos. Se um time encaixa uma pressão individual no teu campo, o espaço está nas costas. É aí que eu digo que às vezes está faltando profundidade da nossa equipe. Enquanto isso, eu tenho que achar soluções com o que tenho, e isso é o meu trabalho. Estou trabalhando muito para poder achar soluções e que o time consiga se sentir melhor em campo.

Pedro

— Obviamente, é um jogador determinante, importantíssimo. Colocarei a equipe que for melhor para poder ganhar. A partir daí, os jogadores escalados, estando o Pedro ou não, será a equipe que eu creio que será a melhor para vencer.

Título da Recopa é obrigação?

— Para mim, a Recopa é uma competição muito linda, onde estão os campeões sul-americanos, as duas melhores equipes. O campeão da Libertadores e da Sul-Americana. É um privilégio estar aqui, e nós temos a obrigação de fazer o melhor possível. Entregar tudo o que temos e deixar nossa vida dentro de campo. Essa é a nossa obrigação. Obrigação de ganhar não existe no futebol. Ninguém controla o resultado.

Argentina e racismo contra Vini Jr

— Sobre isso, sempre fui muito bem tratado, a Argentina me encanta. Sou muito feliz aqui, muito bem recebido. Só tenho boas palavras para a Argentina. Um caso isolado como esse não influencia em nada do que penso sobre este país, que é tão lindo.