O futuro de Hulk pode ser definido na noite desta segunda-feira (5), quando o jogador volta a se reunir com o Atlético-MG. O atacante está na mira do Fluminense, que aguarda a resolução entre as partes para apresentar uma proposta.

No domingo (4), o staff de Hulk e a diretoria atleticana fizeram uma reunião, em que o clube apresentou um projeto para convencê-lo a ficar e encerrar sua carreira em Minas Gerais. O mesmo aconteceu na tarde desta segunda, no CT, mas o jogador ainda está analisando a proposta.

O contrato do camisa 7 com o Galo vai até dezembro de 2026, de modo que em julho ele esteja livre para sair sem custos para outro time.

Interesse do Fluminense

Nas últimas semanas, o Fluminense se consolidou como um dos principais interessados na contratação de Hulk. Caso o atacante decida não permanecer no Atlético, o Tricolor das Laranjeiras deve intensificar as conversas para tentar contar com o jogador de 39 anos.

No entanto, um possível entrave para a negociação é a posição do próprio Atlético, que não demonstra interesse em liberar Hulk para outro clube do futebol brasileiro.

Hulk pelo Atlético

Hulk chegou em 2021 no Atlético, e se tornou, para muitos, o maior ídolo da história do clube. O atacante conquistou oito títulos com a camisa alvinegra, Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) e Supercopa do Brasil (2022).

O super-herói atleticano ocupa a 8° colocação, empatado com Ubaldo, de maiores artilheiros da história do Galo, com 135 gols. O jogador fica atrás de outros ídolos como Reinaldo, Dadá Maravilha e Guilherme. Além disso, Hulk é maior artilheiro da Arena MRV atualmente, com 22 gols anotados na casa do Atlético.