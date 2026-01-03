Conversa entre Fluminense e Hulk volta a esquentar, mas Atlético-MG trava negociação
Galo não deseja perder o camisa 7 para outro clube brasileiro
A situação entre Fluminense e Hulk voltou a esquentar após o atacante do Atlético-MG autorizar seu staff negociar sua liberação junto ao clube mineiro. No entanto, para que a negociação comece, será preciso uma mudança de postura do Galo.
A diretoria atleticana não que perder o camisa 7 para outros times brasileiros. Dessa forma, o representante do jogador precisará convencer o clube a liberá-lo.
Isso e as dívidas em aberto com o atacante impedem o avanço das conversas, mas a diretoria tricolor já tem uma proposta para apresentar, segundo a informação do jornalista Victor Lessa. Na sexta-feira (2), o atacante se apresentou junto com o restante do elenco do Galo.
Desde o final de 2025, o Flu consulta o Atlético pela situação de Hulk. Para o Tricolor, a chegada do atacante resolveria o problema ofensivo do time, que vê seus centroavantes em baixa produtividade.
Hulk no Atlético-MG
Ídolo do Atlético-MG, Hulk se tornou o principal jogador do time desde que retornou ao futebol brasileiro em 2021, após cinco temporadas na China. Nesse período, o camisa 7 soma 279 jogos, 134 gols e 52 assistências.
Pelo clube, conquistou o pentacampeonato mineiro conscutivo entre 2020 e 2025, o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, e a Supercopa em 2022.
