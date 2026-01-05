John Kennedy antecipa apresentação na pré-temporada do Fluminense

O atacante John Kennedy antecipou sua volta aos treinos do Fluminense e já particidou das atividades nesta segunda-feira (5). Inicialmente, o jogador retornaria com o segundo grupo, somente no dia 8.

Ele se junta os 25 nomes que já trabalham no CT Carlos Castilho sob o comando de Zubeldía para a estreia no Campeonato Carioca, no dia 14. Neste período, o treinador observará as peças pouco utilizadas na última temporada, caso de JK.

Dessa forma, o herói do título da Libertadores de 2023 pretende reconquistar seu espaço no clube, que não conseguiu recuperar após seu retorno do futebol mexicano. Em 2025, jogou 20 partidas e somou 684 minutos, com dois gols e uma assistência.

O camisa 99 começou bem a temporada de 2025, emprestado ao Pachuca. Após o Mundial de Clubes, retornou ao Fluminense, então comandado por Renato Gaúcho, mas não recebeu muitas oportunidades. Com Zubeldía, embora tenha ganhado mais minutagem, terminou o ano como reserva de Everaldo.

Jogadores que estão em pré-temporada no Flu

Goleiros: Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel

Zagueiros: David Schuindt, Loiola, Igor Rabello e Jemmes

Laterais: Léo Jance, Júlio Fidelis, Miguel Sampaio e Guilherme Arana

Meias: Agner, Lezcano, Naarã, Davi Melo, Walace Davi e Luis Fernando

Atacantes: Riquelme Felipe, Matheus Reis, João Lourenço, Wesley Natã, Keven Moreira, Santi Moreno, Lelê e John Kennedy

