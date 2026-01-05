Jornalista analisa interesse do Fluminense em Hulk, do Atlético-MG: 'Acho péssimo'

Buscando reforçar seu elenco para a temporada de 2026, o Fluminense segue monitorando de perto a situação do atacante Hulk, do Atlético-MG. As conversas voltaram a esquentar após o jogador autorizar seu staff negociar sua liberação junto ao clube mineiro. De olho nessa possível negociação, o jornalista Felipe Diniz, do Sportv, analisou o interesse da equipe carioca.

continua após a publicidade

➡️Fluminense anuncia a contratação de Guilherme Arana, ex-Atlético-MG

Segundo o apresentador do programa "Troca de Passes", a negociação entre Hulk e Fluminense está acontecendo, o que é péssimo para o Atlético-MG. Na visão dele, se concluir a transferência, a equipe Tricolor fará um grande negócio com a chegada do camisa 7.

- O negócio está acontecendo e o Hulk pode aparecer nas Laranjeiras. Para o Atlético eu acho péssimo, para o Fluminense, é um grande negócio - disse Felipe Diniz.

continua após a publicidade

Companheira de bancada, a jornalista Belle Suarez analisou a janela de transferências do Fluminense e destacou que a equipe está agressiva no mercado. Segundo ela, o clube das Laranjeiras está apostando em perfis diferentes, em relação à postura adotada nas últimas janelas.

- Exatamente, o Fluminense está sendo bem agressivo. Essa está sendo a melhor janela de transferências, ou as melhores movimentações do Fluminense, em relação às últimas janelas. O clube passou longe de contratar unanimidades, muitas vezes investindo em apostas. Perfis completamente diferentes, se comparado a Hulk e Arana - completou Belle Suarez, comentarista do Sportv.

continua após a publicidade

➡️ Confira as movimentações do mercado da bola

Fluminense tem interesse em Hulk, do Atlético-MG

Ídolo do Atlético-MG, Hulk se tornou o principal jogador do time desde que retornou ao futebol brasileiro em 2021, após cinco temporadas na China. Nesse período, o camisa 7 soma 279 jogos, 134 gols e 52 assistências.



Pelo clube, conquistou o pentacampeonato mineiro consecutivo entre 2020 e 2025, o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, e a Supercopa em 2022.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas