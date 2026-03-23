Com duelo com o Barcelona no currículo, zagueiro estreia na Série B do Brasileirão
Atleta do Vila Nova inicia carreira no país após passagens por três continentes
- Matéria
- Mais Notícias
Após uma trajetória pouco convencional para um jogador brasileiro, o zagueiro Caio Marcelo finalmente fez sua estreia profissional no futebol nacional. Neste sábado (21), o defensor entrou em campo pelo Vila Nova no empate em 2 a 2 com o CRB, no OBA, pela primeira rodada da Série B. Revelado nas categorias de base do Vasco, o jogador construiu praticamente toda a carreira fora do país antes de atuar oficialmente no Brasil.
- Fora de Campo
- Fora de Campo
- Futebol Internacional
Aos 25 anos, Caio acumula experiências em diferentes partes do mundo. O defensor passou pelo Orlando Pirates, da África do Sul, e seguiu para o futebol português, onde vestiu as camisas de Casa Pia, Trofense e Águeda. Mais recentemente, atuou pelo Daegu, da Coreia do Sul, clube pelo qual disputou 31 partidas e marcou cinco gols na última temporada, incluindo a oportunidade de enfrentar o Barcelona em um amistoso internacional.
Dentro de campo, sua estreia foi marcada por um jogo movimentado. O CRB saiu na frente com Mikael, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Vila Nova mostrou poder de reação e virou o placar com gols de Delatorre e Dudu, mesmo com um jogador a menos. Nos acréscimos, João Neto empatou para os alagoanos e deu números finais à partida.
Após o confronto, Caio Marcelo destacou a emoção de, enfim, atuar profissionalmente no Brasil e projetou uma temporada positiva com a camisa do Vila Nova.
- É um momento muito especial pra mim. Esperei bastante por essa estreia no futebol brasileiro e fico muito feliz. Infelizmente, não saímos com a vitória, mas tenho certeza de que será uma temporada de grandes coisas para a gente - afirmou o zagueiro, que agora busca sequência para consolidar sua trajetória também no cenário nacional.
- Matéria
- Mais Notícias