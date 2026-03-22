Ex-Vasco, Dimitri Payet anuncia aposentadoria do futebol

Ex-Vasco, o meia Dimitri Payet anunciou sua aposentadoria do futebol no intervalo de Olympique Marseille x Lille, neste domingo (22). Aos 38 anos, o ex-jogador estava sem clube desde o fim de sua passagem pelo Brasil, em julho de 2025.

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- Às vésperas do meu 39º aniversário, anuncio oficialmente minha aposentadoria do futebol profissional. Foi algo excepcional para mim. Venho de uma ilha e meu sonho era me tornar profissional. Consegui, consegui jogar 20 anos no mais alto nível, consegui jogar pela seleção francesa. Hoje marca o fim de uma aventura maravilhosa, por isso, agradeço a todos que participaram dela - disse em entrevista à "Ligue 1+".

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Na sequência, Payet também dedicou seu tempo para agradecer aos funcionários dos clubes por onde passou. O ex-jogador também citou a importância de anuncia o fim de sua carreira no Estádio Vélodrome, onde atuou muitas vezes com a camisa do Olympique Marseille.

- Agradeço também a todos que trabalham nos bastidores: a equipe administrativa, os seguranças, os jardineiros, os cozinheiros — todas essas pessoas que garantem que nós, os jogadores, possamos estar nas melhores condições possíveis para jogar. É simbólico para mim anunciar isso aqui (no Estádio Vélodrome) porque me sinto em casa. É um capítulo da minha vida que se encerra hoje e um novo que se inicia.

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Com mais de 500 jogos na Ligue 1, Payet oficializou sua despedida em um jogo entre dois clubes em que vestiu a camisa, como Olympique Marseille e Lille. Além disso, o francês também jogou no Saint-Etienne, Nantes, West Ham e Vasco.

Passagem de Payet no Vasco

Contratado em agosto de 2023, Payet chegou no Vasco com grandes expectativas e foi recebido no Rio de Janeiro por um mar de torcedores presentes no Galeão. No Cruz-Maltino, o atleta fez 75 partidas, marcou sete gols e contribuiu com 13 assistências, embora não tenha conquistado títulos.

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