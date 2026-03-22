Veja gols de Vasco x Grêmio: Cuiabano abre o placar, David amplia e Carlos Vinicius desconta
Equipes se enfrentam pela 8ª rodada do Brasileirão
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Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
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Gol de Cuiabano. Após revisão do VAR, gol validado. David recebe belo lançamento na direita, passa com facilidade por Pavón, toca para trás e Cuiabano chuta. A bola desvia em Thiago Menedes e mata Weverton.
Veja o gol:
Gol de David. Mais um erro de saída de bola do Grêmio. Cuiabano sobe com liberdade pela esquerda e cruza rasteiro para David, sozinho na área, empurrar para as redes.
Veja o gol:
Gol de Carlos Vinícius. Nardorni avança, entra na área do Vasco e vê a bola bater e rebater entre os zagueiros. Ela sobra para Carlos Vinícius, que gira e chuta no cantinho. Léo Jardim se estica, mas não chega nela.
Veja o gol:
Como chegam os times?
O Vasco chega embalado para o confronto após somar sete pontos nas últimas três partidas. A equipe vive bom momento sob o comando de Renato Gaúcho, que ainda não sabe o que é perder desde que assumiu o Cruz-Maltino. O duelo também marca um reencontro especial para o treinador, ídolo histórico do Grêmio tanto como jogador quanto como técnico.
Para a partida, o Vasco terá um reforço importante: o retorno do volante Barros, que cumpriu suspensão no clássico contra o Fluminense e volta a ficar à disposição.
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Do outro lado, o Grêmio também vive um bom momento e chega com uma sequência de oito jogos de invencibilidade. Na última rodada, a equipe gaúcha conquistou os três pontos sobre o Vitória.
O técnico Luís Castro, no entanto, terá um problema importante para escalar o time. O lateral Marlon sofreu uma grave fratura no tornozelo e deve desfalcar a equipe por cerca de cinco meses. Com isso, Caio Paulista aparece como o principal candidato para assumir a posição na partida.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X GRÊMIO
BRASILEIRÃO - 8ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior ed Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
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