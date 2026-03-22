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Torcedores do Vasco destacam atuação de jogador contra o Grêmio: 'Deus'

Equipes se enfrentam pela 8ª rodada do Brasileirão

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
16:51
Cuiabano Vasco
imagem cameraCuiabano comemora o seu segundo gol pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)
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O Vasco abriu 2 a 0 contra o Grêmio durante o primeiro tempo da partida deste domingo (22), em São Januário, pela 8ª rodada do Brasileirão. O lateral Cuiabano foi fundamental na construção da vitória momentânea do Cruzmaltino e foi bastante elogiado pelos torcedores do clube.

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Primeiro, o camisa 66 foi responsável por abrir o placar logo no início da partida. O cronômetro marcava seis minutos, quando o David fez uma bela jogada individual pela ponta esquerda e tocou para trás, onde estava Cuiabano, que dominou e finalizou de forma idenfensável para o goleiro Werveton.

Posteriormente, os papeis se inverteram. O lateral fez uma bela jogada, novamente pela ponta esquerda, e achou DVD na área para ampliar a vantagem do Cruzmaltino. Diante do cenário, torcedores do Vasco rasgaram elogios ao atleta.

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