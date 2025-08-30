Com Cuca, Brasileirão chega a 16 técnicos demitidos em 22 rodadas; veja lista
Série A de 2025 teve treinador mandado embora já na primeira rodada
- Matéria
- Mais Notícias
A demissão de Cuca pelo Atlético-MG na manhã de sexta-feira (29) é a 16ª dispensa de técnico entre os clubes da Série A em 2025. Neste fim de semana, o Brasileirão chega a 22ª rodada, embora alguns times tenham jogos atrasados, como o próprio Galo, que fez 19 partidas.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O primeiro treinador a ser demitido foi Mano Menezes, pelo Fluminense, logo após a primeira rodada da competição. Renato Portaluppi assumiu o cargo e continua até agora.
Depois disso, a dança das cadeiras foi frequente e tem uma média de quase uma demissão por rodada (0,72%). Quatro clubes, por exemplo, já trocaram de técnico em duas oportunidades na atual edição: Juventude, Santos, Sport e Vitória. Do quarteto, apenas o Peixe não está na zona de rebaixamento, mas tem 21 pontos, dois acima do Z-4.
Atlético-MG e Vitória ainda não contrataram um substituto e, curiosamente, se enfrentam no domingo (31), no Barradão, com auxiliares-técnicos. O Leão será comandado no final de semana por Rodrigo Chagas, enquanto o Galo terá Lucas Gonçalves - a diretoria atleticana avalia três nomes para substituir Cuca.
Por outro lado, oito equipes ainda mantêm os mesmos treinadores desde o início do Brasileirão: Bahia (Rogério Ceni), Bragantino (Fernando Seabra), Ceará (Léo Condé), Cruzeiro (Leonardo Jardim), Flamengo (Filipe Luís), Internacional (Roger Machado), Mirassol (Rafael Guanaes) e Palmeiras (Abel Ferreira). Roger Machado, do Colorado, é o mais ameaçado e balança no cargo.
Veja a lista de técnicos demitidos no Brasileirão em 22 rodadas
- Mano Menezes (Fluminense)
- Pedro Caixinha (Santos)
- Gustavo Quinteros (Grêmio)
- Ramón Díaz (Corinthians)
- Fábio Carille (Vasco;)
- Pepa (Sport)
- Fábio Matias (Juventude)
- António Oliveira (Sport)
- Luis Zubeldía (São Paulo)
- Renato Paiva (Botafogo)
- Thiago Carpini (Vitória)
- Juan Vojvoda (Fortaleza)
- Cláudio Tencati (Juventude)
- Cléber Xavier (Santos)
- Fábio Carille (Vitória)
- Cuca (Atlético-MG)
Cuca no Atlético-MG
Cuca encerra sua quarta passagem pelo Galo com 47 jogos, com 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, em um aproveitamento de 56%. Ele conquistou o Campeonato Mineiro de 2025, completando seu hexacampeonato estadual, e se consolidou como o treinador mais vitorioso da história do clube.
- Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staf. Obrigado ao Carlos Alberto, Pedro, Victor e Bracks. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos - disse Cuca.
A pressão sobre o treinador aumentou após o revés por 2 a 0 para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva após o clássico, Cuca deu declarações que repercutiram negativamente entre torcedores e dirigentes.
O comandante deixa o Atlético-MG vivo nas duas competições eliminatórias: o clube volta a enfrentar o Cruzeiro na partida de volta da Copa do Brasil e encara o Bolívar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana em setembro. Apesar disso, a campanha no Campeonato Brasileiro preocupa. Sem vencer há três jogos, o Galo ocupa apenas a 12ª posição na tabela com 24 pontos.
Números de Cuca na história do Atlético-MG
Cuca acumula em seu currículo títulos importantes pelo clube, como a Libertadores de 2013, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além de quatro troféus do Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2021 e 2025).
Ao longo de suas quatro passagens pelo Atlético, o treinador comandou a equipe em 292 partidas, com 157 vitórias, 68 empates e 67 derrotas, registrando 475 gols a favor e 276 sofridos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias