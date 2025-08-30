A demissão de Cuca pelo Atlético-MG na manhã de sexta-feira (29) é a 16ª dispensa de técnico entre os clubes da Série A em 2025. Neste fim de semana, o Brasileirão chega a 22ª rodada, embora alguns times tenham jogos atrasados, como o próprio Galo, que fez 19 partidas.

O primeiro treinador a ser demitido foi Mano Menezes, pelo Fluminense, logo após a primeira rodada da competição. Renato Portaluppi assumiu o cargo e continua até agora.

Depois disso, a dança das cadeiras foi frequente e tem uma média de quase uma demissão por rodada (0,72%). Quatro clubes, por exemplo, já trocaram de técnico em duas oportunidades na atual edição: Juventude, Santos, Sport e Vitória. Do quarteto, apenas o Peixe não está na zona de rebaixamento, mas tem 21 pontos, dois acima do Z-4.

Atlético-MG e Vitória ainda não contrataram um substituto e, curiosamente, se enfrentam no domingo (31), no Barradão, com auxiliares-técnicos. O Leão será comandado no final de semana por Rodrigo Chagas, enquanto o Galo terá Lucas Gonçalves - a diretoria atleticana avalia três nomes para substituir Cuca.

Por outro lado, oito equipes ainda mantêm os mesmos treinadores desde o início do Brasileirão: Bahia (Rogério Ceni), Bragantino (Fernando Seabra), Ceará (Léo Condé), Cruzeiro (Leonardo Jardim), Flamengo (Filipe Luís), Internacional (Roger Machado), Mirassol (Rafael Guanaes) e Palmeiras (Abel Ferreira). Roger Machado, do Colorado, é o mais ameaçado e balança no cargo.

Veja a lista de técnicos demitidos no Brasileirão em 22 rodadas

Mano Menezes (Fluminense)

Pedro Caixinha (Santos)

Gustavo Quinteros (Grêmio)

Ramón Díaz (Corinthians)

Fábio Carille (Vasco;)

Pepa (Sport)

Fábio Matias (Juventude)

António Oliveira (Sport)

Luis Zubeldía (São Paulo)

Renato Paiva (Botafogo)

Thiago Carpini (Vitória)

Juan Vojvoda (Fortaleza)

Cláudio Tencati (Juventude)

Cléber Xavier (Santos)

Fábio Carille (Vitória)

Cuca (Atlético-MG)

Cuca no Atlético-MG

Cuca encerra sua quarta passagem pelo Galo com 47 jogos, com 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, em um aproveitamento de 56%. Ele conquistou o Campeonato Mineiro de 2025, completando seu hexacampeonato estadual, e se consolidou como o treinador mais vitorioso da história do clube.

- Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staf. Obrigado ao Carlos Alberto, Pedro, Victor e Bracks. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos - disse Cuca.

A pressão sobre o treinador aumentou após o revés por 2 a 0 para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva após o clássico, Cuca deu declarações que repercutiram negativamente entre torcedores e dirigentes.

O comandante deixa o Atlético-MG vivo nas duas competições eliminatórias: o clube volta a enfrentar o Cruzeiro na partida de volta da Copa do Brasil e encara o Bolívar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana em setembro. Apesar disso, a campanha no Campeonato Brasileiro preocupa. Sem vencer há três jogos, o Galo ocupa apenas a 12ª posição na tabela com 24 pontos.

Números de Cuca na história do Atlético-MG

Cuca acumula em seu currículo títulos importantes pelo clube, como a Libertadores de 2013, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além de quatro troféus do Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2021 e 2025).

Ao longo de suas quatro passagens pelo Atlético, o treinador comandou a equipe em 292 partidas, com 157 vitórias, 68 empates e 67 derrotas, registrando 475 gols a favor e 276 sofridos.