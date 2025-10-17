Veja a provável escalação do Corinthians para o encarar o Atlético-MG

O Corinthians encerrou a preparação para o confronto diante do Atlético-MG, duelo neste sábado (18), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 18h30, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

A equipe alvinegra teve dois dias de preparação para o jogo. Sob o comando de Dorival Júnior, o elenco concluiu os trabalhos na tarde desta sexta-feira (17), no CT Dr. Joaquim Grava. Após uma ativação na academia e o aquecimento no campo, os jogadores participaram de um treino tático de 10 contra 10.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na sequência, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no clássico contra o Santos realizaram atividades regenerativas na parte interna do CT, enquanto os demais permaneceram no gramado para trabalhos de construção ofensiva e finalização.

continua após a publicidade

Dorival Júnior volta a comandar o time à beira do campo após cumprir dois jogos de suspensão. O goleiro Hugo Souza e o lateral-esquerdo Matheus Bidu retornam depois de ficarem fora da última rodada por suspensão.

➡️Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Já o zagueiro Félix Torres e o atacante Romero estão novamente à disposição após defenderem as seleções do Equador e do Paraguai na Data FIFA. O zagueiro Gustavo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo para a partida.

continua após a publicidade

Assim, o Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, Breno Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Corinthians se prepara para enfrentar o Atlético-MG (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos conquistados em 28 rodadas. A equipe soma oito vitórias, nove empates e 11 derrotas, além de um saldo negativo de cinco gols.

Após a derrota no clássico diante do Santos, o time comandado por Dorival Júnior tenta se reerguer para se afastar da parte de baixo da tabela e voltar a sonhar com uma vaga na parte intermediária do campeonato.

O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a décima 14ª, também com 33 pontos, mas em 27 partidas disputadas. O time mineiro apresenta campanha semelhante à do Corinthians, com oito vitórias, nove empates e 10 derrotas, e um saldo de menos cinco gols. O clube mineiro vem de empate com o Cruzeiro.