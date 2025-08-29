Atlético-MG avalia três técnicos após demitir Cuca
Sampaoli, Pedro Caixinha e Zubeldía estão na lista do Galo
Sem técnico, o Atlético-MG avalia três nomes para a sequência da temporada. O Galo demitiu o treinador Cuca, 62 anos, na manhã desta sexta-feira (29) após reunião com o CSO do clube, Paulo Bracks, e o diretor de futebol, Victor Bagy.
Os comandantes avaliados pela cúpula atleticana são Jorge Sampaoli, Pedro Caixinha e Luis Zubeldía - dois deles são tratados com perfis semelhantes, e um com o oposto. O trio já trabalhou no futebol brasileiro, com o primeiro na própria equipe mineira.
Sampaoli tem a preferência da torcida, mas causa divergência dentro da direção pelo trabalho anterior na cidade do Galo. A passagem do chileno começou em 2020 e foi interrompida em fevereiro de 2021, na última rodada do Brasileirão (postergado pela pandemia), por uma proposta do Olympique de Marseille, da França.
O Atlético-MG até tentou renovar com o técnico, que tinha contrato até o fim daquele ano, mas não avançou. A saída repentina desagradou a diretoria, que investiu no time e na comissão de Sampaoli. Além disso, a avaliação é que ele tem problemas de desgastes no dia a dia com o passar do tempo.
Na época, foram 26 vitórias, nove empates e 10 derrotas em 45 jogos, com o título do Campeonato Mineiro de 2020 e a classificação direta à fase de grupos da Libertadores 2021. Recentemente, Sampaoli esteve na mira do Santos, que fechou com Vojvoda.
Pedro Caixinha, 54 anos, é visto pela cúpula como um técnico "a longo prazo" e tem dúvidas se faria o time reagir já na atual temporada. O comandante português treinou o Bragantino por quase dois anos, entre 2023 e 2024, e teve uma curta passagem de 16 jogos neste ano pelo Santos, de janeiro a abril.
Por fim, Luis Zubeldía deixou o São Paulo na pausa para o Mundial de Clubes, em junho, e foi substituído por Crespo. O treinador de 44 anos já sinalizou quem está aberto para ouvir a proposta do Galo, que acredita que o argentino possa trazer impacto imeditato na "morosidade" atual, assim como Sampaoli. Na carreira, ganhou destaque ao ser campeão da Copa Sul-Americana pela LDU, em 2023, contra o Fortaleza, nos pênaltis.
Atlético-MG tem pressa para definir o técnico
A diretoria atleticana quer definir o substituto de Cuca até, no máximo, esse final de semana para aproveitar a Data Fifa, entre 1 e 9 de setembro. A ideia é que o técnico comece a trabalhar na segunda-feira (1).
O Atlético-MG volta a campo contra o Vitória no domingo (31), no Barradão, pelo Brasileirão, e deve ser comandado por um interino da comissão fixa. Depois da pausa, o Galo encara o rival Cruzeiro, em 11 de setembro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil - na ida, perdeu por 2 a 0, na Arena MRV.
Cuca no Atlético-MG
Cuca encerra sua quarta passagem pelo Galo com 47 jogos, com 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, em um aproveitamento de 56%. Ele conquistou o Campeonato Mineiro de 2025, completando seu hexacampeonato estadual, e se consolidou como o treinador mais vitorioso da história do clube.
— Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staf. Obrigado ao Carlos Alberto, Pedro, Victor e Bracks. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos — disse Cuca.
A pressão sobre o treinador aumentou após o revés por 2 a 0 para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva após o clássico, Cuca deu declarações que repercutiram negativamente entre torcedores e dirigentes.
O comandante deixa o Atlético-MG vivo nas duas competições eliminatórias: o clube volta a enfrentar o Cruzeiro na partida de volta da Copa do Brasil e encara o Bolívar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana em setembro. Apesar disso, a campanha no Campeonato Brasileiro preocupa. Sem vencer há três jogos, o Galo ocupa apenas a 12ª posição na tabela com 24 pontos.
Números de Cuca na história do Atlético-MG
Cuca acumula em seu currículo títulos importantes pelo clube, como a Libertadores de 2013, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além de quatro troféus do Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2021 e 2025).
Ao longo de suas quatro passagens pelo Atlético, o treinador comandou a equipe em 292 partidas, com 157 vitórias, 68 empates e 67 derrotas, registrando 475 gols a favor e 276 sofridos.
