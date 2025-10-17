Gómez e Khellven treinam, e Palmeiras segue preparação para pegar o Flamengo; veja provável escalação

O Palmeiras deu sequência aos treinos de olho no Flamengo, adversário de domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira (17), o elenco fez uma movimentação tática ensaiando situações de jogo e também trabalhou opções de passe e marcação em campo reduzido. Agentes da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) foram ao local para realizar testes com atletas.

O zagueiro Gustavo Gómez juntou-se aos companheiros no treino em campo, enquanto o lateral-direito Khellven, recuperando-se de um trauma no pé, também participou de todo o trabalho integrado ao grupo. Já o goleiro Weverton sofreu uma fissura na mão direita e iniciou um tratamento conservador sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Líder do elenco em assistências na temporada com 11 passes para gol, o meio-campista Mauricio comentou o bom momento pessoal e também do time. O jogador afirmou estar muito feliz pela fase, principalmente por ajudar os companheiros de equipe e, é claro, o Palmeiras.

- Fico muito feliz por poder ajudar também individualmente com números que são sempre importantes também e feliz com o que a gente vem fazendo, com o que a gente vem criando, com os jogos que a gente tem feito até aqui e muito ansioso também pelo o que vem pela frente - afirmou Mauricio.

Sobre o duelo no Maracanã, o meia diz que “encara como uma partida muito difícil”, já que o Flamengo vem disputando títulos com o Palmeiras há alguns anos.

- Já tem essa rivalidade por estar sempre disputando as competições, mas a gente encara como um jogo difícil, como um jogo em que a gente tem uma oportunidade de abrir uma vantagem importante - admitiu.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel (Lomba); Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.

