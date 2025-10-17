O Goiás acertou o primeiro contrato profissional do volante Lucas Fraga, 16 anos. O jovem atleta tenta trilhar o mesmo caminho do pai e do tio, que atuaram pelo Esmeraldino.

Lucas Fraga assinou contrato com o Goiás até 30 de setembro de 2028. Por ser menor de idade, o jogador só pode ter um vínculo de, no máximo, três temporadas.

O volante, que também atua como zagueiro, chegou ao Esmeraldino em 2020, mas teve uma passagem pelo Athletico entre 2023 e 2024. Atualmente, ele joga pelo sub-17, mas também integra a categoria sub-20 e já atuou em duas partidas.

Na temporada, Lucas Fraga tem três gols e quatro assistências em 18 jogos. Ele ganhou destaque recentemente ao marcar duas vezes no clássico contra o Vila Nova, pela Taça Mané Garrincha, e também por ser campeão goiano sub-17.

Origens do Goiás na família de Lucas Fraga

Lucas Fraga se inspira no pai Luiz Fernando, pelo Grêmio, e no tio Tiago, no Goiás. Foto: Arquivo Pessoal

Natural de Goiânia, Lucas Fraga se inspira no pai, Luiz Fernando, e no tio materno, Tiago Fraga, que atuaram profissionalmente pelo Goiás. A história da dupla, aliás, se mistura.

Luiz Fernando atuou como pelo Esmeraldino em 2002, enquanto Tiago Fraga vestiu a camisa alviverde de 1999 a 2005. Nesse período, eles disputaram posição, já que ambos eram meias, e viraram amigos.

A amizade foi tão forte que a irmã de Tiago Fraga conheceu Luiz Fernando e passou a namorá-lo. Lucas Fraga, assim, foi fruto dessa união.

Luiz Fernando saiu do Goiás em 2003 e rodou o Brasil, com destaque para passagens pelo Figueirense, Guarani e Grêmio e Vitória. Ele se aposentou em 2010, no Pão de Açúcar-RJ, e tem 44 anos.

Tiago Fraga passou da marca de 100 jogos pelo Goiás e depois jogou em Portugal e Irã, além de times como Figueirense e Paulista. O meia pendurou as chuteiras em 2014, no Goiânia.

Goiás na Série B

A seis rodadas do fim da Série B, o Goiás ocupa a quarta posição, com 52 pontos, e tem seis confrontos diretos pelo acesso. A Chapecoense, quinta colocada, com 51 pontos, é a próxima adversária no domingo (19), às 20h30 (de Brasília), na Serrinha.