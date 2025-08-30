Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (30/08/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (30)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (30), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B, C e D do Brasileirão, Premier League, Bundesliga, La Liga etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 30 de agosto de 2025)
Brasileirão
Ceará x Juventude – 16h – Premiere
Botafogo x RB Bragantino – 18h30 – Premiere
Cruzeiro x São Paulo – 21h – Sportv e Premiere
Premier League
Chelsea x Fulham – 8h30 – Disney+
Manchester United x Burnley – 11h – Xsports e Disney+
Sunderland x Brentford – 11h – Disney+
Tottenham x Bournemouth – 11h – ESPN e Disney+
Wolves x Everton – 11h – Disney+
Leeds United x Newcastle – 13h30 – ESPN e Disney+
La Liga
Alavés x Atlético de Madrid – 12h – ESPN 4 e Disney+
Real Oviedo x Real Sociedad – 14h – Disney+
Girona x Sevilla – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Real Madrid x Mallorca – 16h30 – Disney+
Bundesliga
Hoffenheim x Eintracht Frankfurt – 10h30 – OneFootball
RB Leipzig x FC Heidenheim – 10h30 – Canal GOAT e OneFootball
Stuttgart x Borussia Monchengladbach – 10h30 – SportyNet, OneFootball
Werder Bremen x Bayer Leverkusen – 10h30 – Sportv, CazéTV e OneFootball
FC Augsburg x Bayern de Munique – 13h30 – Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball
Campeonato Italiano
Bologna x Como – 13h30 – Disney+
Parma x Atalanta – 13h30 – Disney+
Napoli x Cagliari – 15h45 – ESPN 3 e Disney+
Pisa x Roma – 15h45 – Disney+
Ligue 1
Toulouse x PSG – 16h05 – CazéTV
Campeonato Português
Sporting x Porto – 16h30 – Disney+
Brasileirão Série B
CRB x Paysandu – 16h – RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+
Goiás x Botafogo-SP – 18h30 – Disney+
Athletico-PR x Novorizontino – 20h30 – Disney+
Brasileirão Série C
ABC x Itabaiana – 17h – SportyNet (YouTube)
Anápolis x Botafogo-PB – 17h – SportyNet (YouTube)
Brusque x CSA – 17h – SportyNet (YouTube)
Confiança x Retrô – 17h – SportyNet (YouTube)
Floresta x São Bernardo – 17h – SportyNet (YouTube)
Maringá x Caxias – 17h – SportyNet (YouTube)
Náutico x Ituano – 17h – DAZN e SportyNet+
Ponte Preta x Londrina – 17h – DAZN e SportyNet+
Tombense x Guarani – 17h – DAZN e SportyNet (TV fechada e YouTube)
Ypiranga x Figueirense – 17h – DAZN e SportyNet+
Brasileirão Série D (quartas)
Goiatuba x Inter de Limeira – 16h – Metrópoles (YouTube)
Maranhão x ASA – 16h – Metrópoles (YouTube)
Santa Cruz x América-RN – 19h – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Japonês
Yokohama FC x Tokyo Verdy – 6h – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Eintracht Braunschweig x Arminia Bielefeld – 8h – Canal GOAT e OneFootball
Holstein Kiel x Hannover – 8h – OneFootball
VfL Bochum x Preussen Munster – 8h – OneFootball
Fortuna Dusseldorf x Karlsruher – 15h – OneFootball
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Middlesbrough x Sheffield United – 8h30 – Xsports
Millwall x Wrexham – 11h – Disney+
Campeonato Holandês
FC Volendam x Ajax – 11h30 – Disney+
PSV x Telstar – 15h – Disney+
Campeonato Saudita
Al Fateh x Al Fayha – 12h55 – Canal GOAT
Al Okhdood x Al Ittihad – 15h – Canal GOAT
Campeonato Grego
Volos x Olympiacos – 13h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Campeonato Norueguês
Valerenga x Bryne – 13h – OneFootball
Campeonato Belga
KVC Westerlo x Royal Antwerp – 13h15 – DAZN
Campeonato Uruguaio
Liverpool x Defensor Sporting – 13h30 – Disney+
River Plate x Nacional – 16h – Disney+
Copa Paulista
Portuguesa Santista x Oeste – 15h – Paulistão (YouTube)
Grêmio Prudente x São Caetano – 16h – Paulistão (YouTube)
São José x São Bento – 16h – Ulisses TV (YouTube)
XV de Piracicaba x Araçatuba – 18h – Paulistão (YouTube)
Campeonato Egípcio
Al Ahly x Pyramids – 15h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Argentino
Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors – 17h – Disney+
Vélez Sarsfield x Lanús – 21h30 – ESPN e Disney+
MLS
FC Cincinnati x Philadelphia Union – 20h30 – Apple TV+
New England Revolution x Charlotte FC – 20h30 – Apple TV+
New York City x DC United – 20h30 – Apple TV+
New York Red Bulls x Columbus Crew – 20h30 – Apple TV+
Toronto FC x CF Montréal – 20h30 – Apple TV+
Austin FC x San Jose Earthquakes – 21h30 – Apple TV+
Minnesota United x Portland Timbers – 21h30 – Apple TV+
Nashville SC x Atlanta United – 21h30 – Apple TV+
St. Louis City x Houston Dynamo – 21h30 – Apple TV+
Sporting Kansas City x Colorado Rapids – 21h30 – Apple TV+
NWSL (Liga feminina dos EUA)
Kansas City Current (F) x North Carolina Courage (F) – 20h30 – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Mexicano
Atlético San Luis x Toluca – 22h – Disney+
Club América-MEX x Pachuca – 00h05 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
