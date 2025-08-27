Cruzeiro vence o Atlético-MG por 2 a 0 pela ida das quartas da Copa do Brasil

O Cruzeiro saiu na frente na disputa por vaga na semifinal da Copa do Brasil: derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, nesta quarta-feira (27), na Arena MRV. Na partida de volta, dia 11, no Mineirão, a equipe celeste poderá perder por um gol de diferença, enquanto o Galo terá de ganhar por três de vantagem para se classificar, sem a necessidade dos pênaltis. Os dois gols do Cruzeiro foram marcados pelos jogadores convocados para a Seleção Brasileira na segunda-feira (25): o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Kaio Jorge, ambos no segundo tempo.

O jogo começou num ritmo muito forte, com as duas equipes buscando o ataque alternadamente. Nos primeiros minutos, Kaio Jorge para o Cruzeiro e Guilherme Arana para o Atlético-MG finalizaram com perigo. Os dois treinadores também estavam muito ativos à beira do campo, com muitas orientações para os jogadores.

Até o fim do primeiro tempo, a partida continuou muito disputada, com chances de ambos os lados. Aos 21 minutos, Hulk, de dentro da área, chutou por cima. Aos 28, depois de roubada de bola de Lucas Romero, Wanderson arriscou de longe, para fora. Nos acréscimos, Cuello teve mais uma oportunidade de marcar para a equipe alvinegra.

O Cruzeiro abriu o placar logo aos 5 minutos do segundo tempo, num golaço de Fabrício Bruno. O zagueiro recebeu de Lucas Romero no meio, avançou pela meia direita e acertou o ângulo direito do goleiro Everson.

Kaio Jorge comemora segundo gol do Cruzeiro sobre o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Atlético-MG se abateu com o gol sofrido, Cuca fez as primeiras substituições, e o Cruzeiro voltou a marcar, aos 19 minutos. Wanderson cobrou escanteio na esquerda, Fabrício Bruno escorou de cabeça, e Kaio Jorge, livre de marcação, dominou e finalizou sem chances para Everson.

Os dois treinadores mexeram nas equipes, mas o ritmo da partida se manteve: a Raposa controlando o placar, e o Galo sem conseguir levar perigo ao gol de Cássio. Essa foi a terceira vitória do Cruzeiro em cinco clássicos na Arena MRV, que, nesta quarta-feira (27), comemorava dois anos de inauguração.

Veja os próximos jogos de Atlético-MG e Cruzeiro pelo Brasileirão

Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro joga no sábado (30), contra o São Paulo, às 21h, no Mineirão, pela 22ª rodada. O Atlético enfrenta o Vitória, no domingo (31), às 18h30, no Barradão, em Salvador.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 2 CRUZEIRO

COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL - JOGO DE IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto de 2025, às 19h30

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizone

🥅 Gols: Fabrício Bruno (5'/2°T) e Kaio Jorge (19'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Alonso, Arana, Reinier (Atlético-MG) e Kaio Jorge, William, Wanderson (Cruzeiro)

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 44.286

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Natanael, Junior Alonso, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco (Biel) e Gustavo Scarpa (Reinier); Dudu (Rony), Hulk e Cuello (Igor Gomes).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Eduardo); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Matheus Henrique).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

4️⃣ Quarto árbitro: João Vítor Gobi (SP)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)