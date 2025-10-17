A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realizou exames nos atletas de Flamengo e Palmeiras nesta sexta-feira (17), em seus respectivos centros de treinamentos, no Rio de Janeiro e São Paulo, antes de as equipes se enfrentarem no Maracanã, em partida marcada para domingo (19), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro se manifestou de forma negativa sobre "ação surpresa". Ao Lance!, o órgão comentou sobre os testes.

Questionada pela reportagem sobre a manifestação do Flamengo, a ABCD afirmou que as ações de controle da rotina antidoping faz parte da carreira do atleta e deve ser reconhecido como atividade habitual. E acrescentou que "se igualmente essas equipes são relevantes, igualmente serão tratadas".

O Flamengo se viu espionado no trabalho de campo dois dias antes da partida e divulgou um comunicado que dizia: "dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana".

O Palmeiras, por sua vez, não fez nenhuma reclamação sobre a ação do órgão na Academia de Futebol, e informou que esta foi a quinta vez em 2025 que testes antidoping foram realizados em jogadores do clube, sendo três da ABCD e dois da Conmebol.

Veja nota enviada ao Lance! sobre exames em atletas de Flamengo e Palmeiras

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realizou duas ações de controle de rotina antidoping nesta sexta-feira (17/10). A primeira no Clube de Regatas do Flamengo e a segunda, no Centro de Treinamento do Palmeiras.

O teste antidopagem faz parte da carreira do atleta e deve ser reconhecido como atividade habitual. Se igualmente essas equipes são relevantes, igualmente serão tratadas, sem que seja colocado em risco o sigilo e confidencialidade das missões. Essa informação só poderia se tornar pública quando todos os atletas estivessem formalmente notificados.

Ambas as ações seguem total conformidade com o Código Mundial Antidopagem, o Código Brasileiro Antidopagem (CBA) e o Padrão Internacional para Testes e Investigações da Agência Mundial Antidopagem (AMA/WADA), sem o registro de qualquer intercorrência, com observância integral de todas as normas internacionais que regem o combate ao doping.

De acordo com as mencionadas normas, a ABCD pode realizar testes a qualquer tempo, e em qualquer lugar, inclusive durante treinos e atividades de rotina, sem necessidade de aviso prévio, com o objetivo de garantir a imprevisibilidade e a efetividade do Sistema Nacional Antidopagem. Ressalte-se que outras operações foram realizadas em todos os clubes do campeonato - não só no dia da principal atividade, mas também antes de partida - sempre com acompanhamento dos atletas durante todo o trabalho em campo, como preconiza a norma internacional.

Além disso, os Oficiais da ABCD atuam com absoluto sigilo, confidencialidade e integridade do processo, observando limites operacionais e respeitando a privacidade dos atletas e das equipes. O acompanhamento dos atletas após a notificação faz parte do procedimento Padrão Internacional de Testes da AMA/WADA, sendo obrigatório até a finalização da coleta — independentemente do local ou da atividade em curso. Importante frisar que essa etapa não impede nem interrompe as atividades previstas, tendo os oficiais que aguardar a conclusão dos treinos e demais compromissos da equipe, de modo a não interferir na rotina esportiva.

A ABCD ressalta ainda que os testes realizados por outras organizações internacionais, como a Conmebol, não interferem nem substituem o planejamento nacional de testes, que segue critérios técnicos — como sorteio, risco e representatividade — e podem, inclusive, ser complementares.

