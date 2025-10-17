Público de Cruzeiro x Fortaleza já passa de 32 mil torcedores
Jogo será realizado neste sábado (18), às 21h, no Mineirão, pelo Brasileirão
O Cruzeiro divulgou, na tarde desta sexta-feira (17), mais uma parcial da venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza, neste sábado (18), às 21h, no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 32 mil torcedores já garantiram presença na partida em que a Raposa tentará voltar a vencer depois de quatro partidas. A expectativa de público, segundo a concessionária Minas Arena, que administra o estádio, é de 45 mil pessoas.
O Cruzeiro decidiu repetir a promoção no preço dos ingressos para a partida contra o Fortaleza, por causa do horário desfavorável. No jogo contra o Sport, domingo (5), às 20h30, com a mesma promoção, o público no Mineirão foi de quase 51 mil presentes.
Os torcedores sócios do Programa 5 Estrelas pagam apenas R$ 30 em qualquer setor do estádio. Para os não sócios, os preços serão de R$ 60 nos setores laranja e amarelo e de R$ 80 nos setores vermelho e roxo inferior – o setor roxo superior, inicialmente, não será aberto.
Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a venda para os torcedores do Fortaleza é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.
➡️Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
O espaço destinado aos torcedores do time cearense, como de costume, será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 80, a inteira e R$ 40, a meia – também preços promocionais. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso é pelo portão 6 do Ginásio Mineirinho, na avenida Antônio Abrahão Caram.
Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Fortaleza:
- Amarelo (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00
- Laranja (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00
- Vermelho (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 80,00 / Meia: R$ 40,00
- Roxo (Superior) (Visitante) – Inteira: R$ 80,00 / Meia: R$ 40,00
- Roxo (Inferior) - Inteira: R$ 80,00 / Meia: R$ 40,00
- Camarote Vermelho – Preço único: R$ 425,00
