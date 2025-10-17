Mirassol x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão
Mirassol e São Paulo se enfrentam neste domingo, dia 19 de outubro, às 18h30 (de Brasília) no no José Maria de Campos Maia. O jogo vale pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão no Premiere. ➡️Clique aqui para assistir ao vivo
O Tricolor vem de duas derrotas recentes no Brasileirão. Na oitava colocação da tabela, busca uma arrancada vista como urgente para entrar no G6 e se aproximar da zona que classifica para a fase de grupos da Copa Libertadores.
Ficha do jogo
Enquanto isso, o Mirassol chega com duas vitórias seguidas e na quarta colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. O time não contará com Edson Carioca, Lucas Ramon e Matheus Sales. Negueba e Alex Muralha estão suspensos.
Enquanto isso, o São Paulo chega quase com um time inteiro no departamento médico. Existe a expectativa do retorno de Enzo Díaz, que deve ser definido às vésperas, mas a equipe não contará com Wendell, Cédric, Luan, Dinenno, Rafael Tolói, Oscar, Calleri, André Silva e Ryan Francisco, além do goleiro Leandro.
✅ FICHA TÉCNICA
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X SÃO PAULO
SÉRIE A
📆 Data e horário: domingo, 19 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Marques, Alesson e Cristian.(Técnico: Rafael Guanes)
SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Patryck; Tapia e Luciano. (Técnico: Hernán Crespo)
