Atlético-MG anuncia a demissão do técnico Cuca

O Atlético-MG anunciou, na manhã desta sexta-feira (29), a demissão do técnico Cuca. A decisão foi comunicada em reunião com o CSO do clube, Paulo Bracks, e o diretor de futebol Victor Bagy, e inclui também a saída de Cuquinha, irmão de Cuca e seu auxiliar técnico.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Cuca encerra sua quarta passagem pelo Galo com 47 jogos, contabilizando 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 56%. Durante sua trajetória recente, conquistou o Campeonato Mineiro de 2025, completando seu hexacampeonato estadual, e se consolidou como o treinador mais vitorioso da história do clube.

— Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staf. Obrigado ao Carlos Alberto, Pedro, Victor e Bracks. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos — disse Cuca.

continua após a publicidade

A pressão sobre o treinador aumentou após o revés por 2 a 0 para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva após o clássico, Cuca deu declarações que repercutiram negativamente entre torcedores e dirigentes.

O comandante deixa o Atlético-MG vivo nas duas competições eliminatórias: o clube volta a enfrentar o Cruzeiro na partida de volta da Copa do Brasil e encara o Bolívar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana em setembro. Apesar disso, a campanha no Campeonato Brasileiro preocupa. Sem vencer há três jogos, o Galo ocupa apenas a 12ª posição na tabela com 24 pontos.

continua após a publicidade

Cuca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Números de Cuca na história do Atlético-MG

Cuca acumula em seu currículo títulos importantes pelo clube, como a Libertadores de 2013, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além de quatro troféus do Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2021 e 2025).

Ao longo de suas quatro passagens pelo Atlético, o treinador comandou a equipe em 292 partidas, com 157 vitórias, 68 empates e 67 derrotas, registrando 475 gols a favor e 276 sofridos.