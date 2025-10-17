Fluminense: por que Zubeldía não tenta falar português?
Argentino chegou no clube em setembro
Perto de completar um mês no Fluminense, Zubeldía ainda não deu uma resposta em português, ou algo disso nas entrevistas coletivas. O fato seria totalmente compreensível se esse fosse o primeiro trabalho do argentino no Brasil, mas esse não é o caso.
Zubeldía trabalhou pela primeira vez no país em 2024, quando assumiu o São Paulo em abril, há um ano e meio. O treinador comandou o time paulista em 85 partidas, até pedir demissão em junho de 2025.
Na chegada ao Fluminense, por já ter passagem em um clube brasileiro, o fato do treinador não falar nada de português publicamente chamou atenção nas redes sociais. Na coletiva após a vitória sobre o Juventude, na quinta-feira (16), o assunto veio à tona. "Por que Zubeldía não fala português? Não dá importância, não tem tempo?", essa foi a pergunta. A resposta:
— Se eu pudesse falar bem português, eu falaria. Não quero faltar o respeito com a língua de vocês, o português. Enquanto eu achar que não falo bem, prefiro falar em espanhol, castelhano. Porque não quero faltar o respeito com a língua. Claro que estou me esforçando, mas é basicamente por isso. Estou fazendo aulas — disse em coletiva.
Internamente, o panorama é diferente. Zubeldía sempre pede para os funcionários do clube falarem o português, para que ele possa aprender. Para a imprensa, o argentino prefere falar sua língua para que não haja dúvidas da mensagem que ele quer transmitir.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Tricolor volta a campo na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão.
