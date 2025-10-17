Fluminense: por que Zubeldía não tenta falar português?

Perto de completar um mês no Fluminense, Zubeldía ainda não deu uma resposta em português, ou algo disso nas entrevistas coletivas. O fato seria totalmente compreensível se esse fosse o primeiro trabalho do argentino no Brasil, mas esse não é o caso.

Zubeldía trabalhou pela primeira vez no país em 2024, quando assumiu o São Paulo em abril, há um ano e meio. O treinador comandou o time paulista em 85 partidas, até pedir demissão em junho de 2025.

Na chegada ao Fluminense, por já ter passagem em um clube brasileiro, o fato do treinador não falar nada de português publicamente chamou atenção nas redes sociais. Na coletiva após a vitória sobre o Juventude, na quinta-feira (16), o assunto veio à tona. "Por que Zubeldía não fala português? Não dá importância, não tem tempo?", essa foi a pergunta. A resposta:

— Se eu pudesse falar bem português, eu falaria. Não quero faltar o respeito com a língua de vocês, o português. Enquanto eu achar que não falo bem, prefiro falar em espanhol, castelhano. Porque não quero faltar o respeito com a língua. Claro que estou me esforçando, mas é basicamente por isso. Estou fazendo aulas — disse em coletiva.

Internamente, o panorama é diferente. Zubeldía sempre pede para os funcionários do clube falarem o português, para que ele possa aprender. Para a imprensa, o argentino prefere falar sua língua para que não haja dúvidas da mensagem que ele quer transmitir.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Tricolor volta a campo na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão.