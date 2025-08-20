menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores reagem à falha em Internacional x Flamengo: ‘Péssimo momento’

Rubro-negro vai avançando às quartas de final da Libertadores

imagem cameraSaúl e Wesley disputam a bola em Internacional x Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
22:42
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo abriu o placar contra o Internacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, com um gol do meia Arrascaeta e vai garantindo a classificação para as quartas de final da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 27 minutos, após boa jogada pela esquerda, Samuel Lino finalizou e Rochet acabou cedendo o rebote para Gonzalo Plata. O equatoriano achou Arrascaeta livre, na entrada da pequena área, que abriu o placar no jogo decisivo.

No entanto, a defesa considerada simples do goleiro Rochet está repercutindo nas redes sociais. Os torcedores reclamam que o uruguaio poderia ter encaixado a bola, ao invés de ceder o rebote. Confira.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Flamengo abre dois gols de vantagem e se aproxima de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O vencedor do confronto enfrenta quem avançar no duelo entre Estudiantes (ARG) x San Lorenzo (ARG).

Flamengo comemora gol diante do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Flamengo comemora gol diante do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias