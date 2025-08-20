O Flamengo abriu o placar contra o Internacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, com um gol do meia Arrascaeta e vai garantindo a classificação para as quartas de final da competição.

Aos 27 minutos, após boa jogada pela esquerda, Samuel Lino finalizou e Rochet acabou cedendo o rebote para Gonzalo Plata. O equatoriano achou Arrascaeta livre, na entrada da pequena área, que abriu o placar no jogo decisivo.

No entanto, a defesa considerada simples do goleiro Rochet está repercutindo nas redes sociais. Os torcedores reclamam que o uruguaio poderia ter encaixado a bola, ao invés de ceder o rebote. Confira.

Com o resultado, o Flamengo abre dois gols de vantagem e se aproxima de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O vencedor do confronto enfrenta quem avançar no duelo entre Estudiantes (ARG) x San Lorenzo (ARG).