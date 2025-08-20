Torcedores reagem à falha em Internacional x Flamengo: ‘Péssimo momento’
Rubro-negro vai avançando às quartas de final da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo abriu o placar contra o Internacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, com um gol do meia Arrascaeta e vai garantindo a classificação para as quartas de final da competição.
Jornalistas reagem a atraso em Internacional x Flamengo: ‘Absurdo’
Fora de Campo
Atraso em Internacional x Flamengo vira piada: ‘Nevando’
Fora de Campo
Festa de torcedores do Inter antes de jogo com Flamengo repercute: ‘Ninguém supera’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Aos 27 minutos, após boa jogada pela esquerda, Samuel Lino finalizou e Rochet acabou cedendo o rebote para Gonzalo Plata. O equatoriano achou Arrascaeta livre, na entrada da pequena área, que abriu o placar no jogo decisivo.
No entanto, a defesa considerada simples do goleiro Rochet está repercutindo nas redes sociais. Os torcedores reclamam que o uruguaio poderia ter encaixado a bola, ao invés de ceder o rebote. Confira.
Com o resultado, o Flamengo abre dois gols de vantagem e se aproxima de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O vencedor do confronto enfrenta quem avançar no duelo entre Estudiantes (ARG) x San Lorenzo (ARG).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias