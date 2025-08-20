menu hamburguer
Festa de torcedores do Inter antes de jogo com Flamengo repercute: ‘Ninguém supera’

Colorados fazem ‘rua de fogo’ no entorno do Beira-Rio

Festa da torcida do Internacional
Festa da torcida do Internacional antes do confronto decisivo (Foto: Roberto Jardim/Lance!)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
20:24
Atualizado há 27 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Poucas horas antes do duelo decisivo entre Internacional x Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, a torcida colorada protagonizou uma belíssima festa no entorno do Estádio Beira-Rio, com direito a 'rua de fogo'. A equipe comandada por Róger Machado precisa vencer por mais de um gol de diferença para avançar às quartas de final.

São esperados mais de 50 mil torcedores para a partida decisiva pelas oitavas de final. O recorde de público no Beira-Rio é de 50.479, registrado na partida contra o River Plate, também nas oitavas de final da Libertadores de 2023. 

Os torcedores usaram as redes sociais para se manifestar sobre a festa Colorada. Veja.

O primeiro confronto entre Flamengo e Internacional terminou com vitória rubro-negra, por 1 a 0, no Maracanã. O gol da partida foi marcado pelo atacante Bruno Henrique. Para a ocasião, a equipe comandada por Filipe Luís não contou com a presença do meia Arrascaeta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Internacional e Flamengo estão escalados para o duelo decisivo

Internacional e Flamengo estão escalados para o duelo decisivo pelas oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30, nesta quarta-feira (20), no Estádio Beira-Rio. Para a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o técnico Roger Machado repete o time do confronto de ida. Já Filipe Luís optou pelo retorno de Arrascaeta.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Equipes de Internacional e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

