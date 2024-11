Com Botafogo, Brasil encosta na Argentina em totais de títulos de Libertadores

O Botafogo venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, neste sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e se sagrou campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez na história. A conquista do Glorioso fez o Brasil chegar aos 24 troféus na competição, um a menos do que a Argentina, que tem 25 taças.

Este foi o quinto título consecutivo para um clube do país: em 2019 e 2022, o Flamengo levou o a Libertadores, em 2020 e 2021, o Palmeiras garantiu seu tricampeonato, em 2023 o Fluminense foi o campeão pela primeira vez, assim como o Botafogo, no ano seguinte.

O país que fecha o pódio de maiores campeões da Libertadores é o Uruguai. Porém, ele vem bem abaixo de brasileiros e argentinos, com oito taças. Seus troféus foram erguidos por Peñarol (cinco vezes) e Nacional (três).

Com Botafogo campeão, confira os títulos da Libertadores por país

Argentina - 25 títulos

Brasil - 24 títulos

Uruguai - 8 títulos

Colômbia - 3 títulos

Paraguai - 3 títulos

Chile - 1 título

Equador - 1 título

Lista dos campeões da Libertadores da América

1° - Independiente (ARG) - 7 títulos

2° - Boca Juniors (ARG) - 6 títulos

3° - Peñarol (URU) - 5 títulos

4° - River Plate (ARG) - 4 títulos

5° - Estudiantes (ARG) - 4 títulos

6° - Olimpia (PAR) - 3 títulos

7° - Nacional (URU) - 3 títulos

8° - Palmeiras (BRA) - 3 títulos

9° - São Paulo (BRA) - 3 títulos

10° - Grêmio (BRA) - 3 títulos

11° - Santos (BRA) - 3 títulos

12° - Flamengo (BRA) - 3 títulos

13° - Cruzeiro (BRA) - 2 títulos

14° - Atlético Nacional (COL) - 2 títulos

15° - Internacional (BRA) - 2 títulos

16° - Atlético Mineiro (BRA) - 1 título

17° - Colo-Colo (CHI) - 1 título

18° - Fluminense (BRA) - 1 título

19° - Argentino Juniors (ARG) - 1 título

20° - Corinthians (BRA) - 1 título

21° - LDU (EQU) - 1 título

22° - Once Caldas (COL) - 1 título

23° - Racing (ARG) - 1 título

24° - San Lorenzo (ARG) - 1 título

25° - Vasco da Gama (BRA) - 1 título

26° - Vélez Sarsfield (ARG) - 1 título

27° - Botafogo (BRA) - 1 título