Luiz Henrique foi um dos principais destaques do Botafogo na Libertadores de 2025. Eleito o "Herói da Final", prêmio dado ao melhor jogador da decisão continental, o atacante marcou o primeiro gol do Glorioso após sobra de bola na área, e contribuiu diretamente para o segundo, sofrendo pênalti cometido por Everson no triunfo sobre o Atlético-MG por 3 a 1.

Após o apito final, o ponta foi questionado sobre seu futuro no Botafogo, já que em seu contrato, uma cláusula lhe permite um acerto com o Lyon, clube também comandado por John Textor. Entretanto, Luiz optou por desconversar e focar na conquista história da Glória Eterna.

- Eu não sei. Quero desfrutar desse momento com meu grupo e com minha família. Mais para a frente, a gente resolve isso - afirmou o camisa 7.

Luiz Henrique também deixou registrada a felicidade após o título. Esta é a primeira vez que o Fogão alcança o título da Libertadores em sua história, e o atacante teve participação direta ao anotar quatro gols na campanha campeã.

- Ainda não caiu a ficha, mas sei que estou muito contente. Muitas pessoas não acreditaram na gente, mas o grupo e nossas famílias acreditaram no nosso potencial. Estamos na história do clube, esse clube merece estar lá em cima. Diziam que o clube ia acabar, as portas iriam fechar, mas temos que agradecer ao John Textor, e ainda temos o Brasileirão - afirmou o atleta.

Luiz Henrique e John comemoram título do Botafogo na Libertadores (Foto: Juan Mabromata / AFP)

🔢 Números de Luiz Henrique com a camisa do Botafogo

⚽ 52 jogos

⌛ 3.681 minutos em campo

🥅 12 gols

📤 5 assistências