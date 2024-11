Ex-árbitra crava erro em lance polêmico de Atlético-MG x Botafogo; veja

Um lance polêmico chamou atenção no jogo entre Atlético-MG e Botafogo, na final da Libertadores neste sábado (30), em Buenos Aires. Jogadores do clube mineiro reclamaram de um possível pênalti em Deyverson, e para a comentarista de arbitragem Nadine Basttos, a penalidade deveria ser marcada.

- Foi pênalti. O VAR deveria ter recomendado a revisão do lance. Marlon Freitas chuta a perna esquerda do Deyverson - disse a comentarista do SBT.

O lance ocorreu aos nove minutos da etapa final, e os jogadores do Atlético-MG pediram o pênalti em campo. Comentarista de arbitragem da ESPN, Carlos Eugênio Simon afirmou que Facundo Tello acertou ao não assinalar a penalidade. O Botafogo venceu a decisão por 3 a 1 no Monumental de Nuñez.