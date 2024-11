Alex Telles, lateral-esquerdo do Botafogo, foi peça importante do título alvinegro na Libertadores. O defensor anotou, em cobrança de pênalti, o segundo gol do Glorioso diante do Atlético-MG, em triunfo por 3 a 1, e contribuiu para a primeira conquista do clube na competição.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo vence o Atlético-MG e é campeão da Libertadores pela primeira vez na história

➡️ Craque da final, Luiz Henrique se emociona após título do Botafogo: 'Merecemos estar no topo'

Em entrevista após o fim do confronto no Monumental de Núñez, Alex falou sobre a sua chegada no clube, que aconteceu na janela de transferências do meio de 2024. Desde que aterrissou no Rio de Janeiro, ganhou a titularidade e teve influência direta nas ótimas campanhas dos comandados de Artur Jorge.

continua após a publicidade

- Faltam palavras para descrever esse momento. Desde que eu cheguei no Botafogo, encontrei um grupo faminto, e depois do que aconteceu no ano passado, que eu acompanhei de longe, ninguém tocou no assunto até agora, porque era algo que machucava o elenco. Todo mundo, seja a torcida ou os jogadores, sabia da responsabilidade que tínhamos no dia a dia. O clube merece - afirmou Telles.

Com a moral elevada, o jogador aproveitou a oportunidade para provocar os rivais com uma aspa forte e falou também sobre a força do grupo botafoguense, que precisou lidar com a expulsão de Gregore com menos de um minuto de partida e jogou praticamente toda a decisão com um atleta a menos no gramado.

continua após a publicidade

- Os jogadores que estavam aqui merecem esse título. O (Joel) Carli e o Gatito estavam aqui hoje e a gente falou que ia ganhar por eles. Quando o Gregore foi expulso, falei para ele: "nós vamos ganhar por você". E o Marlon sempre falou para nós, desde o início, que sempre foi no sacrifício, esse grupo sempre foi posto à prova. Daí, somos campeões da Libertadores. O Botafogo é campeão da Libertadores. Aguentem, aguentem ou surtem, não tem o que fazer - disparou o defensor.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alex Telles comemora gol marcado de pênalti na final da Libertadores pelo Botafogo contra o Atlético-MG (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

⚽ Gol de Alex Telles: como foi a vitória do Botafogo?

O primeiro gol da vitória foi anotado por Luiz Henrique, eleito o melhor jogador da decisão. O mesmo atacante sofreu pênalti cometido pelo goleiro Everson, e Alex Telles converteu a cobrança de maneira firme, deslocando o arqueiro. Eduardo Vargas chegou a descontar de cabeça no início do segundo tempo, mas Júnior Santos, praticamente no último lance, decretou o triunfo dos cariocas, que ergueram a taça pela primeira vez em sua história.