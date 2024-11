Gregore explica expulsão na final da Libertadores: ‘Fiquei desesperado’

Volante do Botafogo, Gregore explicou o lance da expulsão na final da Libertadores contra o Atlético-MG com cerca de 30 segundos de partida. O meia acertou a cabeça de Fausto Vera em uma dividida, que deixou o adversário com um sangramento no rosto.

Em entrevista à "ESPN", o jogador afirmou ter ficado "desesperado" com o cartão vermelho, mas afirmou que recebeu apoio de todo o grupo. O atleta também não escondeu a felicidade e o alívio com a conquista da Glória Eterna.

- Eu estava de costas para o lance. Quando virei, fui fazer a ação. Foi um lance rápido, estiquei a perna e acabei acertando a cabeça do Fausto. Saindo de campo, os jogadores já estavam falando que iriam correr por mim. Foi um sentimento de alívio. Fiquei desesperado deixar o time com menos um na final da Libertadores. Queria estar dentro de campo, mas estou muito feliz por tudo o que vem acontecendo com o clube, comigo e com meus companheiros.

Questionado sobre uma conversa com Artur Jorge, Gregore revelou que ainda não teve um papo com o treinador sobre o lance. Mas o volante afirmou que deve levar um puxão de orelha nas próximas horas por conta da jogada.

- Ainda não falei. Certamente ele vai me dar um puxão de orelha. O míster não deixa passar nada, mas somos campeões.

Contratado no meio do ano, Gregore vem sendo uma das principais peças do Botafogo na temporada. Recentemente, o atleta teve participação decisiva marcando o gol que abriu o placar para sua equipe diante do Palmeiras em um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro.

