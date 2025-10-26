Abel Ferreira faz mudanças no Palmeiras para pegar o Cruzeiro; veja escalação

De olho na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Cruzeiro na noite deste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 30ª rodada, e Abel Ferreira preparou algumas mudanças, já que o time tem alguns desfalques.

A primeira dela será na lateral-esquerda. Com a ausência de Piquerez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Jefté assumiu a posição, enquanto no meio-campo, com a baixa de Aníbal Moreno, com edema na panturrilha, Bruno Fuchs ganhou na vaga do argentino, enquanto Andreas Pereira, Mauricio, que entra no lugar de Veiga, e Felipe Anderson completam o meio-campo.

No gol, Carlos Miguel segue entre os 11 principais nomes de Abel Ferreira, já que Weverton tem uma fissura na mão. No ataque, a dupla formada por Flaco López e Vitor Roque seguirá firme na frente em busca dos gols que podem garantir a vitória alviverde diante de sua torcida.

Escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O português optou por força máxima, sem descanso a alguns titulares nesta partida, ainda que tenha que pensar no duelo de volta da semifinal da Libertadores, no meio da semana, jogo em que precisa reverter o placar de 3 a 0 da ida para ir à decisão continental.

Em contrapartida, o Flamengo foi derrotado pelo Fortaleza na noite de sábado (25), por 1 a 0, e não pode assumir a ponta da tabela nesta rodada. Portanto, há chances de o Verdão abrir vantagem de três pontos na frente e se consolidar na liderança.

