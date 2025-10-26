Escalação do Palmeiras contra Cruzeiro vira assunto: 'Que isso'

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o técnico Abel Ferreira optou por não poupar jogadores para a partida, mesmo tendo um confronto decisivo pela Libertadores na quinta-feira (30).

A decisão do treinador repercutiu nas redes sociais. A grande maioria dos torcedores do alviverde comemoraram a decisão do português. Por outro lado, parte da torcida do Cruzeiro lamentou a escalação.

No confronto contra o time Celeste, o Palmeiras irá entrar em campo da seguinte forma: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Veja a repercussão abaixo:

Palmeiras x Cruzeiro

O confronto entre as equipes acontece em um momento crucial da reta final do Brasileirão. Atualmente, o Palmeiras ocupa a liderança da competição. Por outro lado, o Cruzeiro se encontra na terceira colocação. A diferença de pontos entre as duas equipes é de apenas cinco pontos.