menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Escalação do Palmeiras contra Cruzeiro vira assunto: 'Que isso'

Equipes se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
19:56
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o técnico Abel Ferreira optou por não poupar jogadores para a partida, mesmo tendo um confronto decisivo pela Libertadores na quinta-feira (30).

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A decisão do treinador repercutiu nas redes sociais. A grande maioria dos torcedores do alviverde comemoraram a decisão do português. Por outro lado, parte da torcida do Cruzeiro lamentou a escalação.

No confronto contra o time Celeste, o Palmeiras irá entrar em campo da seguinte forma: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Palmeiras x Cruzeiro

O confronto entre as equipes acontece em um momento crucial da reta final do Brasileirão. Atualmente, o Palmeiras ocupa a liderança da competição. Por outro lado, o Cruzeiro se encontra na terceira colocação. A diferença de pontos entre as duas equipes é de apenas cinco pontos.

Matheus Pereira, do Cruzeiro, disputa bola durante partida contra o Palmeiras no Mineirão
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias