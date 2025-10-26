O Allianz Parque terá capacidade máxima para o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro, neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo após o show do Gun N' Roses, na noite de sábado (25). A banda de rock se apresentou no local para mais de 49 mil fãs, o maior público da arena em 2025.

Logo após o fim do espetáculo, que acabou perto das 23h, mais de 500 funcionários entraram em ação para desmontar toda a estrutura e deixar o estádio apto para o jogo deste domingo.

Prestes a completar 11 anos de operação, a arena se aproxima da marca de 17 milhões de espectadores, entre jogos de futebol, shows e eventos corporativos. Para o jogo contra a Raposa, todos os ingressos foram vendidos e o Allianz Parque pode receber mais de 90 mil pessoas durante o fim de semana.

Antes destes eventos, Palmeiras e WTorre alinharam o planejamento para que a partida do Brasileirão contasse com todos os lugares disponíveis para a torcida alviverde. A WTorre considera que foi uma operação complexa, mas a logística já havia sido feita em outras oportunidades.

As estruturas dos palcos são diferentes, podem contar com recursos tecnológicos que dificultam a desmontagem e podem demorar mais para ser finalizada.

Em 2024, a Real Arenas, empresa comandada pela WTorre que administra o estádio, anunciou que o Allianz Parque faturou mais de R$240 milhões. Além de contar com a renda de todos os jogos como mandante no estádio, o Palmeiras também recebe royalties sobre todo o valor movimentado dentro do estádio.