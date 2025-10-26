A defesa do Palmeiras está com o alerta ligado. Com desfalques, mudanças e alto número de gols sofridos em um curto tempo, ela será colocada à prova na noite deste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), quando o time de Abel Ferreira recebe o Cruzeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, para se manter firme na liderança, agora, isolada.

Nos últimos cinco jogos do Palmeiras, quatro pelo Brasileirão e um pela Libertadores, foram dez gols sofridos, sendo seis nos últimos dois, o que gera uma preocupação com essa oscilação em um momento crucial da temporada, quando o time briga pelos dois títulos que disputa.

Destes dez tentos sofridos recentemente, quatro foram com Weverton na meta e os outros seis com Carlos Miguel, que ficou com a vaga do titular, que sofreu uma fissura na mão, e justamente nos dois jogos seguidos em que o Palmeiras acabou derrotado: contra Flamengo (3 a 2) e LDU-EQU (3 a 0).

As mudanças diante da Raposa seguirão, pois a comissão técnica terá que lidar com novas baixas. Além de Carlos Miguel que seguirá na meta, Aníbal Moreno tem um problema na panturrilha, foi desfalque no Equador e deve permanecer de fora nesta rodada.

Para a vaga, Abel Ferreira pode manter Emiliano Martínez ou, ainda, promover a entrada de Bruno Fuchs como volante, o que aconteceu nas goleadas sobre Juventude e RB Bragantino. No entanto, o uruguaio substituiu Aníbal contra a LDU e, segundo o técnico, era responsável por "parar" Gabriel Villamíl em campo, mas o jogador fez dois gols.

Já Fuchs, que ganhou a vaga de Murilo entre os titulares na zaga contra o Flamengo, falhou em dois dos três gols do adversário na última rodada do Brasileirão. Mas nada impede que seja utilizado como volante. Além disso, Piquerez está suspenso em razão do terceiro cartão amarelo e também precisará ser substituído. Jefté é o reserva imediato do uruguaio.

Dilema de Abel no Brasileirão pode definir futuro do Palmeiras na temporada

O português precisará decidir se vale a pena dar um descanso a alguns titulares na partida contra o Cruzeiro para pensar no duelo de volta da semifinal da Libertadores, no meio da semana, jogo em que precisa reverter o placar de 3 a 0 da ida para ir à decisão continental. Em contrapartida, o Flamengo foi derrotado pelo Fortaleza na noite de sábado (25), por 1 a 0, e não pode assumir a ponta da tabela nesta rodada. Portanto, há chances de o Verdão abrir vantagem de três pontos na frente e se consolidar na liderança.

