Raul seguirá como titular do Botafogo em momento de baixa na posição

A fase no gol do Botafogo não é das melhores e, com isso, a comissão técnica não tem conseguido firmar uma peça na posição. Titular na derrota para o Flamengo, no último sábado (14), o goleiro Raul não passou ileso às críticas, mas, mesmo assim, teve a permanência garantida.

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O Botafogo volta a campo na quarta-feira (18), contra o Palmeiras, fora de casa. Martín Anselmi, ainda que em tom de cautela, demonstrou confiança no que tem a disposição para a sequência. Raul terá novaoportunidade para, quem sabe, se afirmar na posição.

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Sempre como opção no Botafogo

Raul foi figurinha carimbada em boa parte do Campeonato Carioca, quando o Botafogo, campeão da Taça Rio, rodou o elenco dando oportunidade a jovens enquanto os atletas do grupo principal seguiam calendário dosado em pré-temporada. Quando exigido, teve atuações seguras.

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Natural de Tapera, no Rio Grande do Sul, o goleiro de 28 anos chegou ao Botafogo no ano mágico de 2024, temporada das conquistas do Brasileirão e da Libertadores, após estadual de destaque pelo São Luiz-RS, da cidade de Ijuí. Desde então, sempre figurou como terceira opção. Isso com Artur Jorge, Renato Paiva ou Davide Ancelotti.

Raul foi revelado pelo Juventude e chegou a ter passagens pela Seleção Brasileira nas categorias de base, tendo dividido grupo com Lucas Perri, goleiro que vestiu a camisa do Botafogo em 2022 e 2023. No ano da saída de Perri do Alviengro, Raul se projetava como destaque.

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Neto foi titular no gol do Botafogo contra o Flamengo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O arqueiro, em 2023, foi pilar na conquista da Copa Rio Grande do Sul por parte do São Luiz de Ijuí. Em 2024, o clube venceu a Recopa Gaúcha em cima do Gremio, com Raul como titular. Já observado pelo departamento de scout do Botafogo, foi contratado como bom custo-benefício na época.

Raul, em cerca de dois anos, disputou 14 partidas com a camisa do Botafogo e vai para a 15ª diante do Palmeiras, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (18), pela sétima rodada do Brasileirão.

O Botafogo está de olho na janela interna, que vai até o dia 27 de março, em busca de um goleiro. A diretoria encara a posição como prioridade, mas entende que as opções no momento não se apresentam como titulares incontestáveis no elenco.

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